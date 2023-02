Maison des aînés : les ajustements sont normaux, selon la ministre déléguée à la Santé

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés a répondu jeudi aux syndicats qui déploraient les conditions de travail dans la Maison des aînés et alternative de Sherbrooke plus tôt cette semaine.

Rappelons qu’une douzaine d’employés ont démissionné depuis l’ouverture de la résidence en novembre dernier. Les syndicats déplorent entre autres un manque d’espaces pour accomplir des tâches administratives.

La ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a souligné qu’il faut laisser une période d’ajustement aux équipes de l’établissement.

« C'est normal après 10 semaines d'ouverture de la première maison des aînés qu’il y ait des ajustements à faire. » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé

Il y a eu des congédiements. Il y a eu des dossiers qui ont été transférés au niveau des ordres professionnels. Il y a eu des avertissements, il y a eu différentes mesures qui ont été faites, puis on va continuer à suivre cela de très près. C'est chaque commissaire aux plaintes qui doit regarder les dossiers avec les supérieurs immédiats des employés lorsqu'il y a des situations , a-t-elle également mentionné.

Le CIUSSS se dit surpris

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a également répondu aux critiques de syndicats jeudi dans une entrevue avec Radio-Canada.

La directrice adjointe à la Direction de l'hébergement en soins de longue durée au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Annick Villeneuve, se dit surprise par cette sortie publique. Elle soutient que des tables de discussions sont organisées avec les syndicats, et affirme que les points qu'ils ont dénoncés dans les derniers jours n'y ont pas été soulevés.

« Suite à cette annonce-là, on a fait l'analyse hier et le portrait qui en ressort, c'est qu'on n'a pas plus de départs que dans touts nos autres services. » — Une citation de Annick Villeneuve, directrice adjointe à la Direction de l'hébergement en soins de longue durée au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Certains d'entre eux [employés], effectivement, n’ont pas eu le résultat souhaité. Ils ne s'attendaient pas à des changements importants et ont décidé de retourner [dans leur ancien service]. Mais ce sont des cas quand même isolés, ce n'est pas plus important qu'ailleurs , ajoute-t-elle.

On est vraiment dans un nouveau concept d'offre de soins de service. Notre organisation du travail, elle doit s'adapter au quotidien en fonction des besoins des usagers, alors on n’établit pas de routine. On fait vraiment appel à l'autonomie des professionnels, à l'interdisciplinarité. C'est difficile parce qu'ils sont habitués des fois d'avoir une certaine routine, d'avoir un bureau pour faire leurs notes. Là, maintenant, on leur demande d'être dans le milieu de vie avec les résidents et de faire différemment. C'est sûr que ça, ça peut être très difficile pour certains en termes d'adaptation , soutient-elle également.

La Maison des aînés et alternative de Sherbrooke accueille présentement 36 résidents aînés en lourde perte d’autonomie, et 12 résidents adultes qui ont des problèmes physiques importants. Au total, l'établissement devrait pouvoir accueillir 120 personnes.