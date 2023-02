Tollé en Haïti après le viol de 17 femmes, dont une mineure, dans une prison

L’agression s’est produite dans la nuit du 26 au 27 janvier, lors d’une mutinerie au cours de laquelle 14 prisonniers ont été tués et 11 autres se sont évadés, selon les données officielles du gouvernement. Des organisations pour la défense des droits de la personne font état, quant à elles, d’une vingtaine de tués.

Au cours de cette émeute, 17 femmes, dont une mineure, ont été violées par une cinquantaine de détenus, selon l’organisation Mains Ensemble pour le développement d'Haïti (MEDHA), qui produit régulièrement des rapports sur la situation des prisonniers dans cet établissement pénitencier.

Avocats sans frontières Canada (ASFC) a déploré les conditions de détention qui prévalent dans la prison des Gonaïves et affirmé qu’elles contreviennent aux standards nationaux et internationaux .

Haïti est plongé dans une crise sanitaire et sécuritaire. Photo : Getty Images / RICHARD PIERRIN

Contactée par Radio-Canada, l’ONG appelle les autorités haïtiennes à éviter que le pire se reproduise en séparant les détenus en fonction de leur sexe, de leur âge et des motifs de leur détention .

Selon l’ASFC, la prison des Gonaïves est surpeuplée et peu aérée . Les prisonniers qui y sont détenus sont principalement accusés d’implication présumée dans des scènes de pillage [...] d’enlèvement contre rançon et d’assassinat . En raison de l'instabilité sociopolitique, beaucoup sont victimes de détention provisoire abusive , précise l’ONG.

« L’État a l’obligation de garantir les droits à la vie, à l’intégrité et à la sécurité des femmes et filles. Il incombe aux autorités de prendre des mesures urgentes et adéquates afin de prévenir et de sanctionner de tels actes. » — Une citation de Taïna Noster, directrice de la branche haïtienne d’ASFC

Me Pascal Paradis, directeur général d’ASFC, rappelle pour sa part que tragiquement, ce n'est pas la première fois que des femmes sont victimes de viol à la prison civile des Gonaïves. Ce devrait être la dernière .

En novembre 2019, 12 femmes ont été victimes de viols collectifs dans cette même prison. À la suite d’un recours en habeas corpus collectif déposé par nos partenaires [...] en avril 2020, huit d’entre elles ont été libérées , précise l’ASFC.

Une forme de torture

Dans un rapport publié à la suite de cette agression, les ONG Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) et Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA) avaient déjà recommandé de séparer les hommes des femmes dans les prisons haïtiennes.

Il ne fait aucun doute que si les autorités au plus haut niveau de l’État avaient respecté le principe de la séparation des personnes détenues selon l’âge, le sexe et l’infraction, les femmes détenues à la prison civile des Gonaïves n’auraient pas été victimes de viols collectifs , indiquent-elles dans leur rapport, rappelant que le viol en prison constitue une forme de torture à l’encontre des victimes .

« Que des femmes soient détenues avec des hommes dans le même espace exacerbe les risques qu'elles courent. Les autorités haïtiennes ont la capacité de changer les choses. » — Une citation de Me Pascal Paradis, directeur général d’ASFC

Me Paradis affirme à Radio-Canada que son ONG s’engage à offrir des services d’aide juridique et d’assistance judiciaire aux personnes détenues . Elles aussi ont droit d’accéder à la justice , souligne-t-il.

Selon ASFC, les 17 femmes agressées dans la prison des Gonaïves ont bénéficié de soins depuis leurs cellules avec l’appui de Médecins sans frontières (MSF). Un rapport médical devrait être publié dans les prochains jours.