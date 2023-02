Un jeune orignal peu craintif qui perturbait la circulation a été capturé

Un organisme de protection des animaux de Thunder Bay a attrapé un jeune orignal qui se tenait près de l’intersection des chemins Government et Townline, dans un secteur rural de la ville, pour le transporter vers une ferme des environs.

Selon le Service de police de Thunder Bay, la décision d’attraper l’animal a été prise pour sa sécurité et celle des automobilistes.

L’agent Jesse Harnden a été informé de la présence du veau vendredi dernier.

Je me suis rendu sur place et il y avait deux ou trois véhicules , raconte-t-il. Des gens lui donnaient des pommes et il se tenait au milieu du chemin.

« Il va sans dire que ce n’est pas quelque chose qu’on voit tous les jours. » — Une citation de Jesse Harnden, agent du Service de police de Thunder Bay

Selon un passant à qui l’agent a parlé, l’orignal se trouvait dans le secteur depuis octobre dernier.

Une rumeur indique que sa mère aurait été frappée par un camion près du chemin Dawson.

Il a passé sa tête à travers la fenêtre avant que je puisse sortir , affirme l’agent Harnden, qui s'était approché.

L’animal, peu craintif, s’est approché de la voiture de patrouille et a commencé à lécher le sel sur celle-ci. Photo : Avec la permission de Jesse Harnden

À ce moment-là, nous avons tenté de faire sortir l’orignal de la route, mais il ne voulait pas partir à cause de la neige, poursuit-il.

Un résident du secteur a fini par réussir à faire bouger l’animal. Celui-ci a suivi l’homme jusque dans sa cour arrière, possiblement car il l’a confondu pour un autre orignal en raison de son gros manteau brun, croit l’agent Harnden.

Le veau n’est toutefois pas resté là. Il est revenu sur le bord du chemin, attiré par du sel et de la nourriture.

Le policier a alors contacté un organisme de protection des animaux. Un agriculteur a apporté une remorque à cheval et ils ont été capables de faire monter l’orignal à bord.

Jesse Harnden indique que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a également été contacté au sujet du jeune animal.

Un porte-parole du ministère a indiqué que la personne qui a capturé l’animal était coopérative et que des agents de la faune étudiaient les options pour le relocaliser.

Dans la déclaration envoyée à CBC, le ministère rappelle à la population de ne pas nourrir les animaux sauvages, car cela peut les rendre dépendants à cette source de nourriture et ils peuvent devenir moins craintifs.

Cela peut aussi avoir un impact sur leur santé, et augmenter les risques de collision.

Avec les informations de CBC