Le spectacle Nomo Sapiens, de Boucar Diouf : l’intelligence et la connerie humaines 

L’humoriste, auteur, animateur et scientifique Boucar Diouf présentera jeudi soir son cinquième spectacle solo en première médiatique au Théâtre L’Étoile, à Brossard. Dans cette nouvelle proposition, dont le titre est une contraction de « nono » et d'« homosapiens », il s’intéresse à la fine ligne entre le génie et la bêtise humaine.