Moins d’électricité et facture plus élevée : stupéfaction pour une résidence de Larouche

La résidence pour personnes âgées autonomes vient de consommer 43 000 kilowattheures en 62 jours, en décembre et janvier. Elle en avait utilisé 52 000 pour la même période l'an dernier. Pourtant, la facture est passée d’environ 4300 $ à 4900 $, un dur coup pour l'organisme sans but lucratif.

Ce n'est pas logique parce que j'ai dépensé moins de courant puis ça me coûte plus cher , a chiffré Ghislain Munger, président et directeur général par intérim de la résidence.

Une question de puissance

Cette situation a été causée par la tempête du 23 décembre, qui a privé d’électricité des milliers de clients au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant plusieurs jours. À cette résidence, les 22 logements ont été privés d'électricité pendant deux jours.

Il a fallu ensuite chauffer les logements sans chauffage depuis 48 heures, ce qui a alors demandé une plus grande puissance momentanée.

Donc, cette charge-là est arrivée le 25 décembre à 12 h 30, ce qui correspond à l'heure qu'on a remis le courant après 48 heures de courant , a précisé Ghislain Munger.

Ghislain Munger est le président et directeur par intérim du Domaine de la montagne, à Larouche. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Hydro-Québec explique que le Domaine de la montagne profite d'un forfait institutionnel qui n'est plus offert depuis 15 ans. Ce droit acquis lui permet de payer jusqu'à 35 % moins cher qu'un nouveau client, mais il y a des conditions strictes à respecter.

Il y a une dimension de prix qui est reliée à la puissance si bien que c'est possible dans un cas comme celui-là qu'un client ait consommé moins d'énergie, mais se retrouve avec une facture plus élevé parce qu'il peut avoir eu un appel de puissance plus élevé , a expliqué Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec.

La puissance représente la quantité d'énergie consommée à un moment précis. Des tarifs d'Hydro-Québec prévoient une facturation additionnelle lorsque l'électricité utilisée à un moment dépasse un certain seuil. Le total de kilowattheures consommé sur une période de facturation n'est qu'un paramètre.

Pas de réduction

Hydro-Québec ne prévoit pas réduire la facture du Domaine de la montagne par équité, dit-elle, pour ses autres clients.

On va avoir un de nos spécialistes au service à la clientèle qui va contacter ce client ou cette cliente-là pour lui offrir l'accompagnement nécessaire. Pour être certain qu'on comprenne bien la tarification et qu'on pose les bons gestes pour éviter qu'une situation comme celle-là ne se reproduise , a poursuivi le porte-parole.

Au Domaine de la montagne à Larouche, pour leur dernière facture le coût a augmenté de 13%, avec une consommation réduite de 16%. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Cette hausse représente un grand impact pour l’organisme à but non lucratif.

Dans mon année en électricité, j'avais prévu en 2023, 20 000 $ de courant. Bien là, je viens de sauter mon budget , a déploré Ghislain Munger.

Comme ils n'ont pas de pénalité à la surcharge, les clients résidentiels ne risquent pas de voir leur facture exploser après une panne majeure. Hydro-Québec recommande tout de même de fermer les appareils électriques et de les redémarrer graduellement pour protéger le réseau.

D’après un reportage de Gilles Munger