Le vent tourne pour le Publisac

On a soixante présentoirs officiels avec des grandes quantités et plus de 200 endroits avec quelques copies , détaille l’éditrice Chantal Roussel, directrice générale du groupe In Médias.

En arrivant à la pharmacie de Val-David, elle se réjouit de voir que le présentoir est bien en évidence, à l'entrée du magasin.

En feuilletant la dernière édition de son hebdomadaire, elle explique que le distributeur passe deux fois par semaine pour s'assurer qu'il y ait des exemplaires disponibles.

La gérante, Mélanie Monette n’a pas hésité un instant pour devenir un point de distribution officiel.

Son commerce tente de diminuer son empreinte écologique avec, entre autres, l’achat d'une voiture électrique pour les livraisons. Pour nous, c'était important d'encourager quelqu'un à faire un virage vert , dit-elle. En plus, ça amène de l'achalandage dans notre pharmacie.

Sylvain Lacasse, Nancy Beaulne et Chantal Roussel. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Une réduction de la consommation de papier

Ce projet pilote a été échafaudé sur des sondages menés auprès de la population.

Premier constat : seulement 40 % des lecteurs se tournent vers la version papier, contre 60 % pour la version numérique.

Deuxième constat : au moins 20 % des destinataires du Publisac ne lisent pas le journal local.

« Avec tout le débat sur le Publisac, on s'est dit : il faut être en avant de la parade. » — Une citation de Sylvain Lacasse, président du groupe In Médias

Le président de l’éditeur In Médias, Sylvain Lacasse, en a conclu qu’il est possible de réduire le nombre d'exemplaires imprimés, sans perdre de lecteurs.

Si tout se passe prévu, il envisage même d’appliquer cette méthode de distribution aux sept autres journaux qu’il possède dans les Laurentides.

Son calcul est simple. Il imprime 100 000 exemplaires pour ses huit marchés, chaque semaine. Il pourrait donc couper hebdomadairement l’impression de 20 000 d’exemplaires, soit plus d’un million sur 52 semaines. Elle est là aussi, la valeur ajoutée au niveau environnemental , dit-il avec enthousiasme.

Une belle opération financière également, parce que dans les médias régionaux, on n’a plus les moyens d’imprimer pour rien , conclut-il.

Sylvain Lacasse avec un exemplaire du journal L'info du Nord. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Le Publisac en perte de vitesse

Cette décision est motivée, enfin, par l'affaiblissement du modèle du Publisac. In Médias redoutait que TC Transcontinental mette fin à la distribution, sans crier gare.

Sylvain Lacasse n'est pas le seul éditeur à faire ce calcul. De nombreux journaux régionaux devraient suivre dans la prochaine année. C’est le sentiment de Frédéric Couture, président de Médialo, qui entrevoit une tendance lourde .

Son groupe possède une douzaine de publications dans Lanaudière, en Abitibi-Témiscamingue et au Bas-Saint-Laurent.

Il a abandonné le recours au Publisac dans son marché du Bas-Saint-Laurent il y a quelques jours et il envisage fortement d’en faire de même pour l’ensemble de ses journaux, dont le tirage s’élève à plus de 300 000 exemplaires par semaine.

Lui aussi évoque le facteur environnemental, mais il pense par ailleurs que le vent tourne d’un point de vue politique : ça va à l'encontre des lois qui sont votées à l’heure actuelle , analyse-t-il.

Il prend pour exemple la ville de Mirabel qui a fait fuir le Publisac et les mesures prises à Montréal où, à partir de mai prochain, les citoyens intéressés devront s'inscrire dans un registre pour recevoir le fameux sac de circulaires à la maison.

Les temps changent poursuit Sylvain Lacasse, personne veut utiliser du plastique, c'est un mouvement planétaire .

Frédéric Broué, le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, feuillète une édition de L'Info du Nord. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Une initiative soutenue localement

Autant Sylvain Lacasse que Frédéric Couture ont le soutien des élus locaux.

Le conseil municipal de Sainte-Agathe-des-Monts appuie à l’unanimité cette transition, affirme le maire Frédéric Broué.

Il juge que le projet du groupe In Médias va dans la même direction que les orientations de sa ville, à savoir une approche écoresponsable .

Le journal L'info du Nord a plusieurs éditions locales dans les Laurentides Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Il y voit aussi une recette pour assurer la pérennité des médias régionaux qui, dit-il, sont un canal privilégié pour les institutions publiques et une courroie de transmission essentielle pour les communautés.

La directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe note, elle, que ses membres se détournent du Publisac. Selon Nancy Beaulne, la plupart des commerçants ont désormais recours à des circulaires en ligne.

Le distributeur TC Transcontinental n’a pas voulu faire de commentaires. Sur son site Internet, il indique que le Publisac rejoint plus de cinq millions de lecteurs par semaine.