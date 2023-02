Un projet pilote pour lutter contre les vols de voitures à Brampton

Pour lutter contre l'augmentation des vols de voitures et face aux préoccupations des résidents, la Ville de Brampton a annoncé jeudi le lancement d’un projet pilote.

Les résidents de Brampton ont exprimé une grande inquiétude pour leur sécurité personnelle et leur bien-être. Ils ont spécifiquement montré du doigt l'augmentation du nombre de voitures volées , a déclaré le maire de Brampton, Patrick Brown, pour qui le phénomène est en partie lié à la vulnérabilité des clés à puce.

Face à ce fléau, le nouveau programme distribuera des sacs Faraday à des milliers de propriétaires de voitures dans cinq quartiers de la Ville.

Selon le maire de Brampton, ces petits sacs, peu onéreux, permettent de bloquer le signal des clés électroniques et d’empêcher les pirates de voler les informations. Les voleurs de voitures utilisent la vulnérabilité des clés FOB pour voler des voitures en moins de 60 secondes , affirme-t-il.

Le piratage, appelé attaque relais , consiste à voler la fréquence radio de la clé pour la transmettre à la voiture. Pour le maire de Brampton, les véhicules à démarrage sans clé sont désormais les cibles privilégiées des voleurs de voitures .

Et pour cause, depuis 2019, les vols de véhicules ont augmenté de 97 % dans la région de Peel, de 134 % dans la région de York et de 80 % à Toronto.

« Nous ne pouvons pas accepter ça, c'est pourquoi j’appelle le gouvernement fédéral à faire davantage. » — Une citation de Patrick Brown, maire de Brampton

Patrick Brown demande notamment à Ottawa d’augmenter le budget de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour éviter que les voitures volées ne quittent le territoire national et ne profitent au crime organisé. D'autant plus que l’ ASFC , dit-il, ne compte que 10 agents pour inspecter les conteneurs avant qu’ils ne quittent le pays.

De façon locale, le maire de Brampton dit vouloir tout faire pour lutter contre les vols de voitures. La police de Peel embauchera 70 nouveaux agents cette année , assure M. Brown, ajoutant qu’il étendra également l’Unité de lutte contre les vols de voitures.

De son côté, le chef de la Police régionale de Peel, Nishan Duraiappah, admet que les vols de véhicules sont un problème complexe , mais que ce fléau est une réalité qui existe dans toutes les grandes villes du Canada.

Le chef Duraiappah promet que le vol de voitures est une priorité, mais la solution, prévient-il, doit venir des différents ordres de gouvernement : fédéral, provincial et municipal.

En 2022, 5409 véhicules ont été volés à Mississauga et Brampton, tandis que plus de 8000 voitures ont été dérobées à Toronto.