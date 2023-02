Des élèves du Manitoba sensibilisés à l’importance des zones humides dans la province

Lors de ces présentations virtuelles, en français et en anglais, l’organisme a proposé aux élèves un voyage guidé et animé du monde diversifié et caché des zones humides .

Ces présentations faites à partir du marais Oak Hammock à Stonewall, au Manitoba, étaient une occasion pour les élèves de découvrir l’importance de ces zones humides pour préserver les écosystèmes.

La responsable du marketing et de la communication du marais Oak Hammock, Jacques Bourgeois, mentionne que cette Journée mondiale, célébrée le 2 février de chaque année, limite le nombre et les types d’activités proposées.

Pendant cette période de l’année, la plupart des terres humides sont gelées. Mais on essaie d’être créatifs et on propose des activités à l’intérieur ou à faire des promenades en raquettes , explique-t-il.

M. Bourgeois ajoute que son organisme propose plusieurs présentations virtuelles et interactives pour montrer et expliquer, aux jeunes élèves, le rôle important des zones humides dans la lutte contre le changement climatique.

« C’est sûr que ce genre d’initiatives est très important pour les élèves, car ils sont les conservateurs du futur. » — Une citation de Jacques Bourgeois, responsable du marketing et de la communication du marais Oak Hammock

Jacques Bourgeois indique que les zones humides étaient considérées, depuis plusieurs décennies, comme des endroits indésirables, non productifs et qu’on voulait tout simplement s’en débarrasser .

Il souligne que le Canada a perdu plus de 75 % de ses terres humides en seulement une centaine d’années.

Nous voulons changer la mentalité des gens et la meilleure façon c’est de commencer par les jeunes générations , déclare-t-il.

L’organisme gère environ 1600 projets à travers les 2832 km² des terres humides du Manitoba.

Selon M. Bourgeois, le marais Oak Hammock accueille jusqu’à 300 espèces d’oiseaux différents et joue un rôle primordial pour empêcher les inondations, car ces zones humides jouent le rôle d’une éponge qui absorbe l’excès d’eau après la fonte des neiges .

Son organisme travaille pour que le Manitoba possède une disposition législative et réglementaire pour mieux protéger les zones humides de la province.