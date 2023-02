Une première bande-annonce pour la série sur l’affaire Chantal Daigle

Les interprètes Éléonore Loiselle et Antoine Pilon jouent les rôles des deux personnages principaux : Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay.

Après être tombée en amour puis enceinte de M. Tremblay, la relation entre Chantal Daigle et lui devient houleuse. Elle décide alors de le quitter et de se faire avorter. L’interruption de grossesse avait été décriminalisée un an plus tôt au pays.

Mais Jean-Guy Tremblay, blessé dans son orgueuil, fait appel à la justice pour empêcher l’avortement. Un juge lui donne raison, et l’affaire se rendra jusqu’à la Cour suprême en relançant le débat sur l’avortement.

La série est produite par la boîte de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, Les productions ALSO, en collaboration avec Bell Médias. Le scénario est signé Daniel Thibault et Isabelle Pelletier, à partir d’une idée originale de Gaëlle D’Ynglemare, et Alexis Durand-Brault est derrière l’objectif.

L’émission Désobéir: le choix de Chantal Daigle sera mise en ligne sur la plateforme Crave le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes.