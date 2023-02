La Maison de naissance Colette-Julien suspendra ses activités pendant près de 2 mois

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent souffre d’un manque d’effectif.

Seules deux sages-femmes sur quatre seront en poste, ce qui rendra impossible l’accouchement à la Maison de naissance, rapporte le porte-parole du CISSS , Gilles Turmel.

Le CISSS doit compter sur au moins trois sages-femmes pour accueillir les futurs parents à la Maison de naissance Colette-Julien.

Gilles Turmel précise que toutes les personnes concernées ont été avisées. Il avise que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des futures mères.

Un plan d’urgence sera élaboré dans les prochains jours pour établir un corridor de service vers différents hôpitaux de la région.

Au printemps, une nouvelle sage-femme devrait entrer en poste. Les accouchements à la Maison de naissance Colette-Julien seront donc de nouveau possibles.

« Pour les familles, ce sont de grosses déceptions. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès sage-femme Baie-des-Chaleurs

Pour la porte-parole du Collectif Accès sage-femme Baie-des-Chaleurs, Caroline Hamelin, il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les parents de la région.

Dans beaucoup de cas, ça va représenter des familles qui ne pourront pas avoir le choix du lieu de naissance, comme c’est prévu au cadre de référence et comme les familles y ont droit, commente-t-elle. Dans les cas où on a un faible effectif, les autres choix de lieu de naissance ne sont pas là. C’est une question d’équité entre les régions qui n’est pas respectée.

On constate que les services sont encore fragiles. Pour les familles, ça représente de grandes distances à parcourir quand il n’y a pas de service disponible dans leur région, déplore Mme Hamelin.

Une offre de service peu développée en région

Selon l’Ordre des sages-femmes du Québec, 290 sages-femmes pratiquent le métier. L’an dernier, 3700 bébés sont nés avec l'aide d'une sage-femme au Québec.

On accuse un retard dans le déploiement des services de sage-femme à l’échelle de la province , indique Caroline Hamelin. En Ontario, selon les données de l’Association canadienne pour la formation des sages-femmes, 20 % des naissances ont lieu en compagnie de sages-femmes.

Au Bas-Saint-Laurent, 11 sages-femmes sont inscrites auprès de l’Ordre, 4 en Gaspésie et aucune sur la Côte-Nord.

Par ailleurs, les collectifs Accès sage-femme Baie-des-Chaleurs et Côte-de-Gaspé, Naître à la mère des Îles-de-la-Madeleine et le Comité de parents de la Maison des naissance Colette-Julien de Mont-Joli s’unissent avec Objectif Sages-Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue et À la Source Sept-Îles et Port-Cartier pour demander une rencontre avec le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Ces regroupements revendiquent que les régions du Québec aient un accès égal au service de sages-femmes.