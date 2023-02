Québec donne 3 M $ pour tester le tout premier train à hydrogène vert en Amérique du Nord

Le train fabriqué par l'entreprise Alstom doit être mis à l'essai pour une période de trois à quatre mois à partir de juin 2023.

Ce n’est pas la première fois que le groupe français Alstom teste cette ligne ferroviaire. Ce modèle de train circule dans d’autres pays européens comme l’Allemagne ou encore la Suède.

L'objectif pour l’entreprise est de démontrer qu' il est possible d'avoir une chaîne d'approvisionnement fiable en hydrogène au Québec, pour permettre à des véhicules de circuler sans aucune émission de gaz à effet de serre.

Par exemple en Allemagne, selon Alstom, ce service commercial a plus de 200 000 kilomètres à son actif.

Le train, appelé Coradia iLint, est alimenté par une pile à hydrogène, ce qui fait qu’il émet uniquement de la vapeur d’eau et de l’eau condensée. Il affiche une performance et une autonomie équivalentes à celles d’un train fonctionnant au diesel, tout en offrant un environnement moins bruyant aux passagers. Conçu spécialement pour les lignes non électrifiées, ce train présente une combinaison d’éléments innovants qui permettent une exploitation propre et durable, en toute sécurité , explique l’entreprise dans un communiqué de presse envoyé en marge de l’annonce gouvernementale.

Participation de Québec

Le projet dans sa globalité est évalué à près de huit millions de dollars. Le premier ministre François Legault a annoncé l’arrivée de ce premier train sans émission.

« Le Québec est en train de se positionner comme un pôle d’expertise en transport durable sur le continent. Des innovations porteuses comme celles d’Alstom vont non seulement nous aider à atteindre nos objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, mais elles vont aussi pouvoir s’exporter ailleurs dans le monde. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre François Legault. Photo : AFP

Cette annonce est une autre illustration de la volonté du Québec de s’engager dans l’exploration de nouvelles avenues vertes pour les transports lourds , a alors ajouté le ministre de l’Environnement Benoit Charette, également présent lors de l’annonce.

Plus de détails à venir.