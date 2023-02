Cette somme, c’est la valeur estimée attribuée à cet exemplaire du premier téléphone intelligent d’Apple, jamais déballé, par la maison d’enchères américaine LCG Auctions.

En octobre dernier, un appareil de la même génération, également dans son emballage original, avait trouvé preneur pour 39 340 dollars américains (plus de 52 000 dollars canadiens).

La propriétaire du téléphone a songé à de multiples reprises à le mettre en vente, soit chaque fois qu’elle voyait des articles se vendre aux enchères pour des milliers de dollars, selon ce qu’a rapporté le Business Insider.

Elle a décidé de passer à l’acte aujourd’hui pour financer sa propre entreprise : un salon de tatouage.

Le premier iPhone avait un écran de 3,5 pouces (7,6 cm), une caméra de 2 mégapixels et une capacité de stockage de 4 ou de 8 Go. La version mise aux enchères est celle de 8 Go, qui se vendait, au lancement en 2007, 599 dollars américains (près de 800 dollars canadiens si on fait la conversion aujourd’hui).

Les enchères ont commencé jeudi  (Nouvelle fenêtre) et se termineront le 19 février. Elles ont débuté à 2500 dollars américains (3330 dollars canadiens).