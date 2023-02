Le SPVM recherche des victimes potentielles d’un présumé prédateur sexuel sur Tinder

Le présumé prédateur sexuel aurait agressé trois femmes lors d'autant de rencontres distinctes, à la suite de contacts établis via l'application Tinder, les vendredis 1er juillet et 16 décembre 2022, ainsi que le vendredi 6 janvier dernier.

Selon les policiers, le plan de Moderie consistait à se rendre au domicile de ses victimes, puis de profiter de leur inattention pour les droguer.

Dès qu'elles étaient inconscientes, il les violait, les filmait à leur insu et leur dérobait des biens personnels.

Le suspect aurait utilisé ce stratagème pour agresser au moins cinq femmes. À l'heure actuelle, trois d'entre elles ont accepté de porter plainte. On a des raisons de croire qu'il pourrait y avoir plusieurs autres victimes , a déclaré la commandante Line Lemay, responsable de la Section des agressions sexuelles au SPVM.

« Je tiens à souligner le courage des victimes qui nous ont contactés jusqu'à présent. C'est grâce à leurs témoignages que nous avons pu débuter une enquête et éviter que le suspect ne fasse d'autres victimes. » — Une citation de Line Lemay, commandante et responsable de la Section des agressions sexuelles au SPVM

La commandante Line Lemay, responsable de la Section des Agressions sexuelles. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles du SPVM, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, le Service de police de Saint-Jérôme et la Sûreté du Québec, ont procédé mercredi à l'arrestation du suspect.

Samuel Moderie a comparu jeudi pour faire face à des accusations d’agressions sexuelles et d’administration de substance délétère.

Je m'adresse à toutes les personnes qui pensent avoir été victimes de Samuel Moderie de communiquer directement avec notre section des agressions sexuelles en composant le 514 280-8502. Notre personnel d'enquête spécialisé prendra le temps de vous accueillir et de vous écouter. Tous les moyens seront déployés pour vous offrir le soutien nécessaire , a ajouté la commandante Lemay.

Samuel Moderie est un homme à la peau blanche s’exprimant en français.

Il mesure 1,78 m et pèse 80 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il arbore des tatouages sur la poitrine et le bras droit.

La police de Montréal a fourni une photo pour aider les victimes potentielles à l'identifier.

Le SPVM a fourni une image des tatouages du présumé agresseur sexuel Samuel Moderie, qui pourraient aider des victimes potentielles à le reconnaître. Photo : Radio-Canada / Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)