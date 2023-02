Vers un achalandage record de touristes cet hiver à Québec?

Alors que le 69 e Carnaval de Québec commence, Destination Québec Cité déploie la plus grande offensive de son histoire pour promouvoir l'hiver à Québec. Le but : attirer encore plus de touristes pendant toute la saison froide. Et les premiers résultats sont de bon augure.

Destination Québec Cité a investi 3,7 millions de dollars pour promouvoir l’hiver. C'est la première fois que l'organisme dépense autant d'argent pour vanter l'hiver que l'été. Des publicités ont notamment été placées cet automne sur le web, au Québec, mais aussi en Ontario et dans le nord-est des États-Unis.

Le désir est d'équilibrer la saison touristique, précise le directeur général Robert Mercure.

« On se démarque vraiment comme destination et de plus en plus il y a un intérêt pour célébrer l'hiver. Nous, on pousse de plus en plus ce qu'on appelle l'achalandage équilibré. On veut que ça aille bien à longueur d'année, pas juste en haute saison, l'été. » — Une citation de Robert Mercure, directeur général de Destination Québec Cité

Noël dans le Vieux-Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Et c'est bien parti, constate monsieur Mercure. Les premiers résultats sont concluants. La période des fêtes a connu un achalandage record à Québec.

On voit que notre achalandage était mieux pendant les fêtes cette année que jamais. Et là, ça s'aligne avec ce qui rentre comme réservation, le carnaval et le tournoi pee-wee. Ça s'aligne extrêmement bien.

Le Carnaval représente 440 000 entrées en moyenne et des retombées économiques de 16 millions de dollars. L'événement phare de l'hiver à Québec est de retour cette année avec une programmation bonifiée postcovid.

Robert Mercure, directeur général de Destination Québec Cité Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

La directrice générale Marie-Eve Jacob explique que le Carnaval attire des milliers de touristes. Entre 50 à 60 % sont de l'extérieur de la région de Québec, c'est énorme. Évidemment, il y a beaucoup de Québécois, mais même si on parle des États-Unis, c'est 15 % de notre clientèle. Et on a un autre 15 % qui vient de l'extérieur du Canada.

Le taux d'occupation dans les hôtels de la grande région de Québec est de près de 80 % pour la durée du Carnaval.

NBC sur place

Et comme un cadeau tombé du ciel, l'émission américaine diffusée à NBC Today with Hoda and Jenna est présentée en direct de Québec pour l'ouverture du Carnaval. L'émission attire 1,6 million de téléspectateurs, selon les plus récentes données. Un coup de publicité immense pour la ville, la région et tous ses attraits.

C'est l'occasion de montrer nos stations de ski, notre château, le traîneau à chiens, le Carnaval, c'est inespéré , exprime Frédéric Dubé, vice-président de l' Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Tournage de «Today with Hoda and Jenna» Photo : Autre banques d'images / Bruno Boutin

Il ajoute que le marché américain représente 45 % des touristes hors Québec. On vise à augmenter le tourisme hivernal pour Québec, mais aussi pour la province au compet.

La ville de Québec attire 8 millions de touristes par année. Le tourisme hivernal représente 22 %.