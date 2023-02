La Piaule retourne temporairement au sous-sol de l’église Saint-Sauveur

L’organisme avait décidé de quitter ces locaux mercredi, même si son nouveau dortoir, situé dans l’ancien Club Vidéotron, n’est pas encore accessible. Les dirigeants de La Piaule invoquaient notamment l’incapacité à payer deux loyers en même temps.

Selon le président Stéphane Grenier, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, lui a assuré jeudi matin que Québec assumerait la facture à l’église Saint-Sauveur, le temps que les gicleurs soient installés dans le futur dortoir.

La mairesse Céline Brindamour était venue nous dire hier soir [mercredi], à notre manifestation, qu’on trouverait un arrangement financier et ça m’a été confirmé par le ministre ce matin, indique M. Grenier. Ça règle cet aspect de la question, mais on espère toujours avoir nos gicleurs et déménager sous peu.

« On a besoin d’un lieu plus confortable qui va rendre notre travail plus efficace auprès des itinérants. On sait qu’être à l’église amène un va-et-vient urbain qui insécurise les citoyens et les commerçants. On veut l’amenuiser et améliorer la cohabitation. » — Une citation de Stéphane Grenier, président de La Piaule

Stéphane Grenier, président de La Piaule, en discussion avec la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, lors de la manifestation de mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La porte restait ouverte

M. Grenier reconnaît par ailleurs que la fabrique de la Paroisse de Val-d’Or avait ouvert la porte à garder le dortoir de l'église St-Sauveur accessible à peu ou pas de frais. Le président de la fabrique, Jean-Pierre Brunet, confirme qu’il avait présenté cette option à la mi-janvier.

On va toujours demeurer ouverts à accueillir les démunis et les gens qui vivent une certaine détresse, affirme M. Brunet. Nous n’avons jamais fermé la porte à qui que ce soit. Quand La Piaule nous a demandé de continuer à demeurer sur les lieux, la réponse a été oui. Et quand il a été question d’argent, j’ai dit : fais ce que tu peux. Si La Piaule a zéro sou, ce sera zéro comme revenu et la paroisse va assumer les frais pour assurer les services à cette partie de la population qui en a besoin.