L’Assemblée nationale condamne la censure d’un livre d’Élise Gravel aux États-Unis

Lundi dernier, Mme Gravel avait regretté dans une publication Instagram que son livre Pink, Blue and You, qui traite d'orientation sexuelle et d'identité de genre, soit interdit dans certaines écoles américaines.

L'autrice et illustratrice a dit avoir reçu plusieurs messages d'enseignants et de bibliothécaires américains qui auraient aimé pouvoir faire lire ce livre à leurs élèves, mais qui en étaient empêchés.

Ce qui est paradoxal avec ca, c'est que ce sont les gens qui se déchirent la chemise sur la cancel culture, qui veulent en même temps qu'on banissent certains livres, a affirmé Élise Gravel en entrevue jeudi avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.

Une œuvre originale et éducative

La motion adoptée jeudi rappelle l'originalité de l'œuvre de Mme Gravel, qui permet aux jeunes de mieux comprendre ce qu'est l'inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre.

Elle souligne le grand talent, l'humour et la sensibilité de l'autrice, qui a reçu de nombreux prix à cet effet et qui est une artiste de renommée internationale dont les Québécois peuvent être très fiers .

L'Assemblée nationale a condamné le fait que certains des livres de Mme Gravel abordant des questions d'inclusion et de diversité aient été censurés dans plusieurs écoles américaines , qualifiant d'inacceptable cette censure qui n'a pas sa place ni dans l'art, ni dans la démocratie.

Tout le monde à l'Assemblée nationale est d'accord avec le fait qu'il faut qu'on soutienne nos communautés marginalisées et vulnérables, c'est merveilleux , a ajouté Élise Gravel. C'est vraiment un beau message qu'on envoie, et un message de soutien à moi et à ma carrière aussi, mais ce n'est pas moi qui en a besoin le plus en ce moment.

Québec solidaire a demandé qu'une copie de la motion soit envoyée à la maison d'édition La Courte Échelle, au consul des États-Unis à Montréal et à Québec, à l'ambassadeur des États-Unis au Canada et au gouverneur de la Floride.