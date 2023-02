Le froid extrême perturbe les activités extérieures au N.-B.

Un avertissement de froid extrême est en vigueur pour l’ensemble de la province.

Les personnes les plus à risque sont les personnes sans-abri, celles qui travaillent à l'extérieur, celles qui habite des maisons mal isolées, celles qui ont certains problèmes médicaux, les jeunes enfants et les personnes âgées.

Lors d'un épisode de froid extrême, il faut se méfier des engelures dues aux expositions prolongées au froid qui entravent la circulation sanguine vers les extrémités les plus éloignées du cœur. L’hypothermie est aussi à surveiller.

Travailler dehors, par un froid de canard

Il faisait un froid de canard, jeudi matin, à Caraquet, dans la Péninsule acadienne. Le mercure a frôlé -20 degrés Celsius avec une sensation de -30 avec le vent au lever du soleil. Cela n’a pourtant pas empêché plusieurs braves d’affronter les rigueurs de l’hiver. Certains par plaisir, d’autres parce qu’ils n’avaient pas le choix.

Dans de telles conditions extrêmes, plusieurs travailleurs affrontent les éléments comme ils le peuvent. Le secret est d’être bien habillés.

Il fallait être habillé comme un ours pour travailler à l'extérieur, jeudi, à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Samuel Cormier est sur le toit d’une résidence de Caraquet. Avec ses gros gants, ce travailleur de la construction manipule maladroitement une membrane qu’il doit installer. Il lui faut rester vigilant tout en affrontant le froid.

« Aujourd’hui, c’est correct. Mais quand le vent se lève, on le ressent un petit peu plus. Souvent, je pogne plus le soleil que les autres gars. Tant qu’il ne vente pas, on est capables de travailler. » — Une citation de Samuel Cormier, travailleur de la construction

Son collègue Stéphane Éthier a hâte à la journée de vendredi, car ils travailleront à l’intérieur.

On a un beau soleil et c’est tolérable. Demain, on travaille à l'intérieur , assure-t-il.

Samuel Cormier enchaîne. Oui, il fait froid, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. Demain, on annonce du gros vent, du gros "fret". Là, on se gâte aujourd’hui, mais à partir de demain, on va se ramasser dedans , raconte-t-il.

Ça pince un peu. C’est assez raide , avoue Tommy Robert.

« L'hiver, ça reste l'hiver »

À la station-service, Sylvie Haché va servir les automobilistes. Un bon manteau, une tuque enfoncée jusqu’aux oreilles et des gants bien chauds sont nécessaires par cette température glaciale si elle veut être en mesure de remplir d’essence les réservoirs des automobiles.

Ça ne me dérange pas de travailler dans le froid. L'hiver, ça reste l’hiver. C’est correct, c’est bien correct , affirme-t-elle entre deux clients.

Sylvie Haché fait le plein d'essence d'une voiture à une station-service à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Il en fallait plus que ça pour priver Hélène Lanteigne de faire sa promenade quotidienne. Au moins une demi-heure le matin et une autre demi-heure l’après-midi, dit-elle fièrement, peu importe la température. Vêtue d’un parka et d’un capuchon, elle a trouvé le moyen d’en rire, malgré le froid qui pinçait ses joues et faisait crisser ses pas.

Je me suis dit que j’allais m'essayer et si jamais il fait trop froid, je tourne de bord , a-t-elle dit en riant.

Hélène Lanteigne est bien habillée : un bon parka et un capuchon la tiennent bien au chaud. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Le froid ne me dérange pas du tout. Je sors dehors le matin, je souffle la neige, le perron de la porte puis tout le "kit". Pas de problème avec ça. Faut que tu sois bien habillé , rappelle-t-elle.

Les amateurs de sports d'hiver devront aussi s'adapter en raison du froid. Les centres de ski du parc Sugarloaf à Campbellton et du mont Farlagne à Edmundston ont annoncé que certaines activités étaient suspendues. À Campbellton, le centre de ski sera fermé vendredi et samedi après 16 h. À Edmundston, le centre sera complètement fermé vendredi « pour la sécurité des clients et des employés ».

Le centre de plein air mont Farlagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Vendredi, avec le vent qui se mettra de la partie, les prévisions indiquent un indice de refroidissement éolien de -40 : une bonne raison pour rester à l’intérieur, bien au chaud... Du moins pour ceux qui le peuvent.

Avec les informations de Mario Mercier