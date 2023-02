L’ancien directeur sportif de la Legacy Christian Academy inculpé pour agression sexuelle

Un ancien directeur sportif de l’école privée Legacy Christian Academy, à Saskatoon a été inculpé pour agression sexuelle et exploitation sexuelle d'un mineur selon la police de Saskatoon. L'homme âgé de 46 ans réside à Edmonton.

L'auteur présumé n'a pas été nommé par la police dans son communiqué de presse, mais CBC a pu vérifier son identité. Il s'agit de Aaron Benneweis.

Selon la police, l'accusé s'est rendu de lui-même au service de police de Saskatoon le 31 janvier 2023. Il a été arrêté puis libéré sous conditions.

La police qui dit avoir reçu une plainte en août 2022 précise que la victime, mineure à l'époque des faits, et l'accusé se connaissaient par leur affiliation à une institution confessionnelle de Saskatoon .

Les faits reprochés à l'homme seraient survenus entre 2008 et 2012, indique la police. Aaron Benneweis est également cité dans un recours collectif impliquant la Legacy Christian Academy de Saskatoon.

D’anciens élèves ont lancé une action collective au début du mois d'août dernier et réclament 25 millions de dollars en dommages et intérêts.

Ils accusent les responsables de l’école et de l’église Mile Two Church de maltraitance criminelle survenue entre 1995 et 2010.

Aaron Benneweis devrait comparaître devant la Cour provinciale de Saskatoon le 13 mars.

Avec les informations de Jessie Anton et de Kendall Latimer