Vallée du Parc ferme son centre de ski vendredi

Sur sa page Facebook, la station évoque des raisons de sécurité, tant pour les amateurs de plein air que pour ses employés. De plus, les cours de groupe prévus ce samedi 4 février sont reportés au samedi 4 mars.

Pour sa part le Mont-Gleason restera ouvert les deux jours. La direction s’attend à ce que les activités scolaires qui sont prévues soient annulées ou reportées.

Un protocole bien clair pour les écoles

Il revient à chaque direction d’école de décider de maintenir ou non, les sorties plein air prévues au calendrier. Selon Anne-Marie Bellerose, conseillère en communication de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les directions d’écoles sont munies d’un tableau indiquant les barèmes de température sur lesquels baser leurs décisions, pour protéger les enfants et le personnel de l’école. En plus de déterminer si elles doivent annuler ou reporter les sorties scolaires, les directions d’école décident si les récréations ou les cours d'éducation physique doivent se tenir à l’intérieur ou à l’extérieur.