Réduction de budgets pour certains services publics à Thunder Bay

Le conseil municipal de Thunder Bay a voté mardi soir pour une série de coupes dans le personnel et dans les services afin de garder limiter la hausse du taux d'impôts fonciers à 4,48 % pour la prochaine année fiscale.

Le 17 janvier, le conseil a demandé à l'administration municipale de présenter des propositions visant à réduire le taux de taxes à quatre pour cent, tout en augmentant les dépenses pour les infrastructures afin de lutter contre le déficit d'infrastructure de la ville.

Les fonctionnaires ont présenté lundi une liste de plusieurs pages de mesures possibles que les conseillers ont décidé d'adopter article par article pendant le conseil municipal.

Le conseil a adopté des résolutions visant à réduire de cinq pour cent le budget de la ville consacré aux déplacements et à la formation et à compenser le coût des postes nouvellement créés en éliminant des postes ailleurs au sein de l’administration.

Le conseil a aussi voter en faveur de la suppression du service d'autobus estival au parc Chippewa et du report d'une collecte supplémentaire de déchets de jardin jusqu'en 2024.

L’administration de la ville a également reçu la tâche de trouver un demi-million de dollars en réductions de services.

Le maire Ken Boshcoff a tenté de convaincre le conseil d'augmenter la valeur des coupes à 1 million de dollars, mais les conseillers ont rejeté sa proposition.

Malgré la pression de l’administration municipale, les conseillers ont voté contre des motions qui auraient réduit le financement de certains services municipaux dédiés aux populations les plus vulnérables de la région.

Trevor Giertuga est conseiller municipal à Thunder Bay, il s'est opposé à la réduction de plusieurs services municipaux mardi. Photo : CBC / Sarah Law

Une motion visant à fermer le Centre 55 Plus le dimanche pendant l'été, à reporter des projets pilotes de transport en commun et de loisirs abordables pour les personnes à faible revenu et à éliminer le service d'autobus le jour de Noël a été battue.

Si ce service permet à des personnes handicapées de visiter leur famille pour Noël, je ne suis pas prêt à couper cela pour 41 000 $ , a indiqué le conseiller Trevor Giertuga en se prononçant sur les coupes au service de transport.

Les conseillers ont aussi voté contre les propositions visant à éliminer le déneigement des routes et des trottoirs les fins de semaine, à annuler le programme Sister Cities et à supprimer les soirées cinéma dans les parcs publics.

Ils ont également rejeté une tentative du conseiller Albert Aiello de réduire le budget de la bibliothèque.

Je pense que la bibliothèque fournit certainement des nécessités pour que les gens aient accès à des choses que nous tenons pour acquises, que ce soit le wifi, la chaleur, certains des services sociaux qui y sont fournis , a indiqué la conseillère Kristen Oliver.

Elle croit que le conseil a pris en compte les intérêts les moins nantis dans la prise de décision en ce qui concerne ses coupes budgétaires.

Enfin, les conseillers ont rejeté une motion visant à renvoyer les budgets du Service de police de Thunder Bay et de la Commission des services policiers de Thunder Bay pour des modifications.

Une décision qui peut changer des vies sur les abonnements de transport en commun

Des militants pour les droits des personnes à faible revenu ont souligné leur satisfaction envers la décision du conseil municipal de conserver son projet pilote de transport en commun pour les moins nantis.

Je craignais qu'il soit reporté à l'année prochaine. Je suis heureuse qu'il ne le soit pas , a indiqué Tracey Mackinnon, une militante des droits des personnes qui dépendent du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour survivre.

Le conseil municipal a conservé un projet pilote de subventions sur le prix du transport en commun pour les moins nantis. Photo : Radio-Canada / Adam Burns

Pour les personnes qui ont besoin de l'autobus, économiser sur un laissez-passer mensuel change des vies , ajoute-t-elle.

Paul Berger, qui est membre de Poverty Free Thunder Bay, a qualifié la décision de très bonne nouvelle .

Nous avons demandé au conseil de ne pas retirer du financement aux gens qui ont le moins. Le fait que cela ait été sur la table et qu'ils aient décidé de ne pas le couper, je pense que c'est un résultat très positif , dit-il.

Karen Rooney, elle-même citoyenne à faible revenu dans la région, reste toutefois sceptique.

C'est une meilleure approche , affirme-t-elle au sujet des efforts visant à protéger les personnes à faible revenu des réductions de services.

Mais les personnes comme elle ont besoin de plus de soutien.

Le problème, c'est qu'ils continuent d'augmenter les impôts. Et pour les personnes à faibles revenus qui paient des impôts fonciers, cela a dépassé le stade du raisonnable. Ils ne peuvent plus donner , ajoute-t-elle.

Un transfert de fonds temporaire pour gagner du temps

La motion du conseiller Trevor Giertuga visant à transférer un million de dollars du fonds de réserve pour la rénovation des propriétés acquises afin de réduire la hausse des taxes a été adoptée.

Mais cette proposition a amené certains conseillers et des membres du personnel municipal à demander au conseil de faire preuve de prudence.

Le conseiller Mark Bentz a rappelé que le conseil devra trouver des économies permanentes pour éviter que le montant déboursé cette année ne se trouve reporté sur le prochain budget municipal.

M. Giertuga affirme que le transfert va permettre au conseil de gagner du temps pour établir une politique pour les prochains budgets et a noté que ce fond n'avait pas été touché depuis cinq ans.

Avec les informations d'Heather Kitching de CBC