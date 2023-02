Le Conseil des gouverneurs de l’Université Athabasca a renvoyé son président Peter Scott

Tout ce qui se passe au sein du conseil d'administration est confidentiel, mais l'université et son conseil des gouverneurs se réjouissent d'aller de l'avant avec une vision en évolution , a déclaré Byron Nelson, président du conseil des gouverneurs.

Pendant des mois, Peter Scott a tenu tête au gouvernement provincial qui, poussé par des intérêts locaux, s'est battu contre le plan du président de faire basculer la majorité des activités de l'établissement en ligne.

D’après l'ex-président, le gouvernement souhaitait que 65 % des employés de l’université s’installent à Athabasca d’ici 2025.

Après des mois de négociations, le ministre de l'Éducation postsecondaire et le Conseil des gouverneurs ont finalement signé une entente de financement en décembre, qui prévoit que l'université doit embaucher 25 autres employés dans la communauté d'Athabasca et faire en sorte que la moitié de son équipe de gestion vivre et travailler sur place d'ici trois ans.

Son successeur a déjà été nommé. Il s’agit du doyen de la faculté des disciplines de la santé, Alex Clark, qui a obtenu le poste automatiquement, car selon le conseil des gouverneurs, il est déjà passé par le processus d'embauche qui a permis de choisir Peter Scott.

Le licenciement de Peter Scott survient trois semaines après le décès de son épouse, diagnostiquée avec un cancer en décembre 2022.

C'est terrible, [mais] nous lui avons laissé du temps pour s'occuper de cela , dit Byron Nelson.

C'était une étape que nous devions franchir , conclut-il.

Avec des informations de Michelle Bellefontaine