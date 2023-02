Aux Jeux de l’Arctique, les raquettes traditionnelles côtoient les mukluks familiales

Victor Marie, originaire de Fort Smith aux Territoires du Nord-Ouest, a passé sa vie sur des raquettes. Aujourd’hui âgé de 78 ans, il a lui-même participé plusieurs fois aux Jeux d’hiver de l’Arctique en tant qu’athlète, puis entraîneur et, pour la première fois cette année, en tant que responsable technique.

Plus tôt cette semaine, Victor Marie a pu partager son savoir, notamment sur la meilleure manière de lacer des raquettes avec toute l’équipe de raquettes du Nunavik, qui se compose de huit jeunes. Deux d’entre eux ont terminé sur les marches du podium au terme de la course.

Le froid était mordant lors de la course en raquettes à Fort McMurray. Photo : Evan Mitsui/CBC

J’étais impressionné, puisque personne ne savait comment attacher des raquettes ni comment courir avec elles , explique-t-il en ajoutant que les jeunes étaient vraiment enthousiastes une fois rendu sur le podium .

Selon Victor Marie, l’important dans ces jeux n’est toutefois pas de gagner une compétition. Tout le monde a eu du plaisir et un ulu [la médaille remise lors des jeux] reste un ulu. L’amitié est beaucoup plus importante , dit-il.

Les mukluks, une affaire de famille

Plusieurs membres de l’équipe de raquettes du Yukon peuvent se targuer de porter des mukluks, des bottes d’hiver lacées, confectionnés par des membres de leur famille.

C’est notamment le cas de Taiga Buurman, qui a remporté une médaille d’or pour son équipe avec, aux pieds, des mukluks fabriquées par sa mère.

C’est vraiment chouette d’avoir quelque chose qui a été fait par un membre de la famille , lance le jeune homme.

C’est le cas aussi de Mathias Frostad, qui a remporté un ulu d’argent et qui porte des bottes qui lui ont été remises en héritage.

Je pense que c’est ma grand-mère qui les a confectionnés pour quelqu’un d’autre et j’en ai simplement hérité , explique-t-il.

Les mukluks de Johannes Benkert, réalisées par son beau-père, venaient même avec un message d’encouragement signé à même les bottes.

Ils viennent de son ancienne équipe et leur devise était "Let’s Motor" [aller plus vite]. Donc sur une des bottes il y a le L pour "Let’s" et sur l’autre il y a le M de "Motor”. Alors chaque fois qu’ils ralentissaient et qu’ils regardaient leur pied, ils pouvaient voir leur devise et repartir plus vite , illustre-t-il.

La devise inscrite sur les bottes a visiblement été efficace, puisque Johannes Benkert est lui aussi monté sur le podium après avoir remporté l’argent dans l’une des courses.

Avec les informations de Natalie Pressman et Marc Winkler