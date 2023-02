Ben Carr, le fils de Jim Carr, tente de prendre sa succession dans Winnipeg-Centre-Sud

Il en a fait l'annonce jeudi par voie de communiqué et affirme avoir reçu des appuis d'une quinzaine de personnes, dont l'ancien premier ministre du Canada Paul Martin.

Le fils du regretté député libéral, Jim Carr, décédé en décembre 2022, cherche à succéder à celui qui a remporté trois élections dans cette circonscription.

Le 3 janvier, Ben Carr avait affirmé son intention de suivre les traces de son père.

Ben Carr a déjà coprésidé la campagne de réélection de son père en 2021 et participé de manière plus informelle aux élections fédérales de 2015 et de 2019. Il a aussi fait campagne en 2020 pour l’élection partielle dans une division scolaire de Winnipeg.

Il a également côtoyé la politique fédérale comme employé politique avec l'ancienne ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. Il travaille actuellement dans le domaine des relations gouvernementales en tant que vice-président d’Indigenous Strategy Alliance, une société de conseil privée.

M. Carr fait face à la conseillère municipale de Winnipeg Sherri Rollins, qui représente Fort Rouge-East Fort Garry lors de cette course à l'investiture libérale.

Depuis 1988, la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud est un château fort libéral. Elle a seulement basculé aux mains du Parti conservateur, de 2011 à 2015, lorsque Joyce Bateman l'a représentée à Ottawa.

Une autre élection partielle devra être déclenchée dans les six prochains mois, dans le sud du Manitoba, dans la circonscription de Portage-Lisgar, suite au départ de la vie politique de Candice Bergen.

Avec les informations de Bartley Kives