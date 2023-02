Des boîtes de dons illégales saisies à Orléans par la Ville d’Ottawa

Des dons, tels que des vêtements usagés et des accessoires, y étaient déposés par des résidents, et étaient ramassés par la fondation chaque lundi, comme indiqué sur les boîtes.

Le hic : les boîtes n’étaient pas enregistrées auprès de la Municipalité.

Les Services des règlements municipaux (SRM) ont tenté de joindre, de différentes façons, mais sans succès, les propriétaires de deux boîtes de dons placées illégalement sur un terrain appartenant à la Ville, au 2002, boulevard Saint-Joseph , relate le directeur du SRM , Roger Chapman.

Selon l'affichage des boîtes, l'organisme ramasse divers articles, dont des vêtements, des souliers et des jouets. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Au terme d’une enquête de quelques semaines, la Ville a confisqué les boîtes le 23 janvier. Les boîtes ont été retirées et saisies , confirme M. Chapman. Si les propriétaires communiquaient avec les SRM pour récupérer leurs boîtes, ils recevraient une contravention et devraient payer des frais de saisie.

Le cas échéant, la Ville imposerait aux propriétaires une contravention d’une valeur de 615 $ pour avoir encombré la voie publique en vertu du Règlement sur l’utilisation et l’entretien des routes , sans compter les frais de retrait et de saisie qui seraient calculés au moment de la récupération des boîtes.

Statut révoqué

La Ville d’Ottawa ne sait pas combien de boîtes de dons de la Fondation Humago se situent sur son territoire, puisque lesdites boîtes ne sont pas consignées dans les registres municipaux.

Pour la délivrance d’un permis d’occupation, la Ville ne prend en considération que les organismes à but non lucratif et elle exige une preuve du statut d’organisme de bienfaisance enregistré, reconnu par l’Agence de revenu du Canada , explique le directeur des SRM .

Or, selon l’ ARC , la Fondation n'a plus son statut d’organisme de bienfaisance enregistré depuis le 29 novembre 2019.

Celui-ci a été révoqué pour défaut d’avoir produit son formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, pour son exercice 2017 , confirme la relationniste à l' ARC , Nina Ioussoupova.

Si un organisme de bienfaisance perd son enregistrement pour une raison quelconque, tel que suite à la révocation ou l’annulation de son enregistrement, il peut continuer à être exploité et à mener ses programmes, mais il ne pourra plus s’identifier comme étant un organisme de bienfaisance enregistré , explique Mme Ioussoupova.

Le numéro d'enregistrement comme organisme de bienfaisance de la Fondation Humago est nettement affiché sur les boîtes de dons qui se trouvaient à Orléans, même si l'organisme a perdu son statut en 2019. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Dans le cas de la Fondation Humago, le numéro d’enregistrement de l’organisme, aujourd’hui révoqué, était toujours bien visible sur les boîtes de dons avant leur saisie.

Des dons pour des écoles, selon la présidente

La Fondation Humago n'a pas fait suite aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.

Avant que les boîtes ne soient saisies, la présidente de la fondation, Marie-Claude Guérin, avait toutefois indiqué par courriel que tous les dons recueillis sont remis aux écoles pour financer des projets .

Dans le même courriel, Mme Guérin assure que l’organisme n’a que quelques boîtes en activité.

Si les boîtes qui ont été saisies se trouvaient dans le quartier Orléans, les écoles auxquelles Mme Guérin fait référence sont situées un peu partout à travers le Québec, notamment dans la région de Montréal, selon un site web de la fondation.

Quant à elle, la Fondation Humago, selon le registre des entreprises du Québec, est basée en Montérégie.

Toujours selon le registre des entreprises, la Fondation Humago opère sous divers noms, dont Supers Recycleurs et la Fondation Binefit Canada. Une école de Montréal et une école d'Ottawa ont confirmé à Radio-Canada faire affaire avec les Supers Recycleurs.