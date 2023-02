Des chercheurs à Wood Buffalo pour étudier les Jeux d’hiver de l’Arctique

Parmi les athlètes et délégués présents dans la municipalité régionale de Wood Buffalo pour les Jeux d’hiver de l’Arctique se trouve aussi une équipe de chercheurs français, canadien et danois.

Financée par l’Institut polaire français Paul-Émile Victor, l’étude est co-dirigée par la professeure en sciences de l’activité physique Christine Dallaire, de l’Université d’Ottawa.

« On fait de l'observation participante, alors on est sur les sites, on regarde ce qui se passe, on prend beaucoup de notes sur l'environnement, l'affichage, les interactions entre les personnes, le type de sport [...] et on fait des entrevues. » — Une citation de Christine Dallaire, professeure en sciences de l’activité physique, Université d’Ottawa

La professeure Christine Dallaire, de l'Université d'Ottawa, co-dirige l'étude internationale portant sur les Jeux d'hiver de l'Arctique. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Durant les Jeux, une trentaine d’entrevues sont réalisées avec des participants de toutes les délégations et les chefs de mission. Les entretiens seront suivis d'un sondage qui sera envoyé à tous les participants. L'idée, ici, c'est vraiment d'accéder à ce que ressentent les jeunes, ce qu'ils disent ressentir au moment où ils sont ici, aux jeux , explique le professeur Julien Fuchs, de l’Université de Bretagne, également co-directeur de l’étude.

Leah Qavavauk et Ulluria Siasi Padlayat, membres de l'équipe de badminton du Nunavik, participent à l'étude, qui vise entre autres à définir le sentiment d'appartenance des participants aux Jeux d'hiver de l'Arctique. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Comprendre le sentiment identitaire avec le monde polaire

Christine Dallaire a longtemps étudié les événements sportifs francophones au pays, comme les Jeux francophones de l’Alberta, qui ont fait l’objet de sa thèse de doctorat.

J'ai fait une bonne partie de ma carrière à étudier comment on se sert du sport et de l'activité physique pour le développement communautaire et pour le renforcement des identités minoritaires , dit-elle. Venir aux Jeux d'hiver de l'Arctique, c'était s'intéresser à des questions très très semblables, mais dans un autre milieu.

Les observations réalisées jusqu’à présent par la chercheuse aux Jeux d’hiver de l’Arctique lui permettent de voir des similitudes, entre autres celle d’ encourager les jeunes à se sentir comme s’ils faisaient partie de quelque chose de plus grand que soi .

Un mouvement vers des événements qui mélangent sports et culture

Le professeur Julien Fuchs s’intéresse aux jeux sportifs régionaux qui incluent également des aspects culturels. Par exemple, les jeux nautiques atlantiques rassemblent 14 régions de l’atlantique européenne et mettent en valeur les sports, mais également la culture nautique.

« Il y a un mouvement, depuis une trentaine [ou] une quarantaine d'années [...] qui vise à organiser des jeux pour les jeunes et qui mixent culture, sport, éducation [...] qui ont d'autres enjeux que les enjeux olympiques ou sportifs purs et qui veulent surtout participer à la construction d'une unité géographique ou culturelle. » — Une citation de Julien Fuchs, professeur d’histoire du sport, Université de Bretagne

Julien Fuchs, professeur d'histoire du sport à l'Université de Bretagne, en France, explique les objectifs de son étude sur les Jeux d'hiver de l'Arctique à des athlètes. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Dans ses entretiens avec les jeunes athlètes, Julien Fuchs leur demande ce qu’ils aiment des Jeux d’hiver de l’Arctique, ce qu’ils aiment moins et ce qu’ils aimeraient intégrer dans les jeux. Ensuite, il oriente l’entretien vers des questions qui touchent le sentiment d'appartenance au nord.

Est-ce qu’ils ont l’impression d’avoir quelque chose en commun avec les autres régions? [...] On les questionne beaucoup autour de cette perception de l’unité ou pas des communautés arctiques.

Revoir le modèle actuel des compétitions sportives?

La tendance vers des jeux plus régionaux, qui combinent sports et culture, soulève la question de la pertinence du modèle de jeux très compétitifs, comme la Coupe du monde du soccer ou les Jeux olympiques, selon Julien Fuchs.

Le chercheur danois Robert Thomsen, de l'Université d'Aalborg, discute avec son collègue Julien Fuchs, au centre sportif d'Anzac, où se déroulent les compétitions de badminton des Jeux d'hiver de l'Arctique. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Est-ce que ces événements sportifs ne sont pas en décalage avec ce que tout le monde s’accorde, le réchauffement [climatique], les changements globaux, la décroissance , se questionne Julien Fuchs.

On n’est pas là pour dire qu’il ne faut plus de jeux. On est là pour dire que les jeux peuvent être pensés sur un modèle un peu plus conscientisé par rapport aux enjeux sociétaux contemporains.

L’équipe de chercheurs espère pouvoir communiquer le résultat de leur étude au Comité international des Jeux d’hiver de l’Arctique.