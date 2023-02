Muskrat Falls : Newfoundland Power s’inquiète des pannes récurrentes

Depuis des mois, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, la société de la Couronne responsable du barrage sur le fleuve Churchill, essaie de finaliser les tests de son nouveau réseau reliant la centrale à Terre-Neuve et à la Nouvelle-Écosse.

Jusqu’à maintenant, les lignes de transmission, appelées Labrador Island Link ou LIL , n’ont jamais fonctionné à plein régime.

Le lendemain du dernier test de fiabilité, qui s’est soldé en échec, plongeant 60 000 Terre-Neuviens dans le noir, Newfoundland Power a écrit à Hydro pour faire part de ses inquiétudes.

Nous demandons que les futurs tests soient effectués à un moment qui aurait moins d'impact sur nos clients , a écrit un employé de Newfoundland Power dans un courriel daté du 25 novembre dernier.

Plus précisément, les tests peuvent-ils être effectués en dehors des heures normales de travail afin de minimiser l'impact sur les détaillants, les fournisseurs de services, les acheteurs et les autres entreprises commerciales?

Radio-Canada a obtenu le courriel en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le nom de l’employé de Newfoundland Power a été caviardé.

Le barrage de Muskrat Falls, sur le fleuve Churchill, au Labrador, le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Danny Arsenault

Hydro a décliné une demande d’entrevue, mais nous a envoyé sa réponse au courriel de Newfoundland Power.

« Les essais de nuit aideraient à minimiser l'impact sur les clients, mais ne seraient pas pratiques en raison d'un certain nombre de contraintes. » — Une citation de Réponse d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador à Newfoundland Power

D’abord, pendant le prochain test du LIL , Hydro enverra environ 700 mégawatts d’électricité vers Terre-Neuve, a expliqué Hydro. Le test doit durer environ 12 heures, pendant lesquelles la demande sur le réseau doit dépasser les 1000 mégawatts.

Même pendant les mois d'hiver, il existe un risque réel que les conditions ne soient pas remplies pendant la nuit , a écrit Hydro.

De plus, les tests doivent être effectués en coordination avec les exploitants de réseau de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ce dernier exigeant un préavis d'au moins 10 jours.

Dans une déclaration, la porte-parole Jill Pitcher indique qu’Hydro planifie les prochains essais du LIL en collaboration avec Newfoundland Power.

Jeudi, Hydro a envoyé le calendrier des prochains tests au Régie des services publics, la commission réglementant les services d’électricité de Terre-Neuve-et-Labrador. Les essais devraient recommencer le 7 février et s'étaler sur trois semaines.

La fiabilité du réseau nous préoccupe

Michele Coughlan, porte-parole de Newfoundland Power, affirme qu’ en tant que plus gros client d'Hydro, la fiabilité de l'approvisionnement est d'une importance primordiale pour nous .

Newfoundland Power, une société privée, achète à Hydro 93 % de l’électricité qu’elle distribue aux clients sur l’île de Terre-Neuve. Hydro, une société de la Couronne, produit la grande majorité de l’électricité consommée dans la province.

Compte tenu de la performance du LIL à ce jour, la fiabilité du réseau nous préoccupe. Notre priorité est de veiller à ce que tout impact ou toute interruption de service pour Newfoundland Power et nos clients soit minimisé, et que [...] tous les efforts et toutes les mesures nécessaires soient pris pour réduire le risque d'interruptions de courant , indique-t-elle.

Les lignes de transmission de Muskrat Falls, qui s’étalent sur plus de 1000 km et ont coûté environ 4 milliards de dollars, connaissent plusieurs problèmes. Un problème de logiciel perturbe le réseau depuis des mois et n’a pas encore été réglé. En décembre et en janvier, plusieurs équipements et câbles ont cassé et sont tombés par terre, souvent dans les régions éloignées. Dans certains cas, les réparations ont pris des semaines.

Le mégaprojet de Muskrat Falls avait été estimé à 7,4 milliards de dollars en 2012. Les travaux devaient être menés à terme en 2017.

À l’heure actuelle, la facture s’élève à 13,4 milliards de dollars.