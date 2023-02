Une trentaine de films à l’affiche du Festival du film Cinoche à Baie-Comeau

Six films québécois y seront présentés, dont Chien Blanc d’Anaïs Barbeau-Lavalette et le documentaire Je vous salue salope de Guylaine Marois et Éric Ruel.

Kacey Rohl dans une scène du film «Chien blanc», une adaptation du roman de Romain Gary (1970) portant le même titre (photo d'archives) Photo : Sphère Films

Une vingtaine de films internationaux sont aussi proposés, notamment Nous sommes Jane de Phyllis Nagy, et Conduis mon char, réalisé par Ryûsuke Hamaguchi. Ce drame japonais a d’ailleurs remporté un Oscar en 2022 pour le meilleur film international.

Plusieurs autres films proposés sont aussi en lice pour des prix spéciaux.

Au nord d'Albany, de Marianne Farley

Belle et Sébastien : Nouvelle génération, de Pierre Coré

Chien Blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Chronique d'une liaison passagère, de Emmanuel Mouret

Compartiment No. 6, de Juho Kuosmanen

Conduis mon char, réalisé par Ryûsuke Hamaguchi

Coupez!, de Michel Hazanavicius

Décision de partir, de Park Chan-wook

En route!, de Panah Panahi

Ernest et Célestine : le voyage en Charable, de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger

Falcon Lake, de Charlotte Le Bon

Fuir (Flee), de Signe Byrge Sørensen

Je vous salue salope, de Guylaine Marois et Éric Ruel

La croisade, de Louis Garrel

La fine fleur, de Pierre Pinaud

Le temps des secrets, de Christophe Barratier

Les innocents, de Eskil Vogt

Noémie dit oui, de Geneviève Albert

Nous sommes Jane, de Phyllis Nagy

Pauvres petits chagrins, de Michael McGowan

Petite maman, de Céline Sciamma

Presque, de Bernard Campan et Alexandre Jollien

Sans filtre, de Ruben Östlund

Tout, partout, tout à la fois, de Dan Kwan et Daniel Scheinert

Très belle journée, de Patrice Laliberté

Uapapunan, de Jérome Binette

Un bon patron, de Fernando León de Aranoa

Un endroit comme un autre, de Uberto Pasolini

Un été comme ça, de Denis Côté

Un monde, de Laura Wandel

La diffusion des films commencera le 9 février prochain, et se prolongera pendant 10 jours.