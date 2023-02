Un championnat continental de volleyball à Québec

Huit équipes nationales de volleyball ont rendez-vous à Québec à la fin août. Le PEPS de l’Université Laval accueillera le championnat continental de volleyball féminin de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes.

L’équipe canadienne sera évidemment de la partie pour la compétition de six jours dont les résultats auront un impact sur la qualification en vue des Jeux olympiques de Paris.

L’équipe américaine, championne olympique en titre, sera aussi présente à Québec, tout comme les équipes du Costa Rica, de Cuba, de la République dominicaine, de Porto Rico, du Mexique et de Trinité-et-Tobago.

C’est une belle occasion de mettre en évidence le sport de haut niveau féminin, ce qui n’arrive pas assez souvent, et ça nous réjouit de pouvoir le faire à l’Université Laval , a salué jeudi le président du conseil d’administration du club de volleyball Rouge et Or, Émile Lapierre.

Le championnat continental féminin se déroulera du 29 août au 3 septembre prochain à l'Amphithéâtre du PEPS.