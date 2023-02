Nouvelle offensive de la Sépaq pour reprendre les terrains entourant le mont Sainte-Anne

Elle demande de résilier les contrats signés en 1994 et modifiés en 2008 avec Station Mont-Ste-Anne inc., dont l'actionnaire principal est Resort of the Canadian Rockies.

Ces terrains accueillent les activités de ski de fond, de vélo cross-country et de camping principalement situés dans le secteur est de la montagne. Les activités alpines et de golf ne sont pas concernées par cette demande.

Cette démarche juridique fait suite à une décision d’arbitrage entre RCR et la Sépaq rendue le 20 janvier dernier. La décision est sous scellée et non disponible pour consultation publique.

Les terrains à l'enjeu dans le litige qui oppose la Sépaq à Resort of the Canadian Rockies. Photo : Radio-Canada

Selon les documents déposés en cour par la Sépaq, Station MSA n’aurait pas poursuivi sa mission de développer et vendre les fonds de terrain selon un échéancier de réalisation convenu entre les parties.

Avec les informations de Marika Wheeler et Guylaine Bussière

Plus de détails à venir...