Patrick Senécal se frotte à nouveau au récit audio avec le suspense De glace

Le balado raconte l’histoire d’une famille isolée dans sa demeure de campagne durant la crise du verglas de 1998. Elle accueille Benjamin, un neveu dont les parents viennent de mourir dans un accident de voiture. Mais au fil des jours, le comportement du jeune garçon devient de plus en plus étrange, ce qui trouble la paix du ménage.

Trois autres balados exclusifs sont à l’horaire pour le mois de février sur la plateforme OHdio. Dans Deux Olga, une guerre (20 février), Alec Castonguay s’entretient avec deux femmes ukrainiennes qui portent le nom d’Olga et dont les vies ont été marquées différemment par la guerre.

À l’autre bout de la laisse (23 février), animé par le comédien Benoît McGinnis, s’intéresse pour sa part à l’adoption des chiens. Arrivée du chien à la maison, relation avec les enfants, anxiété canine; tous ces sujets sont abordés avec des spécialistes et des personnalités québécoises ayant récemment accueilli une petite bête poilue à la maison.

Le comédien Benoît McGinnis est à la barre du nouveau balado «À l'autre bout de la laisse». Photo : Pamplemousse média

La question de l’amour sera à l’honneur le jour de la Saint-Valentin. Avec Seule : une histoire d’amour (14 février), une adaptation d’un balado de CBC, l’autrice Michelle Parise explore le divorce sous toutes ses coutures, de la parentalité à la redécouverte du célibat.

OHdio héberge aussi depuis jeudi la cinquième saison de la série dont la réputation n’est plus à faire Les pires moments de l’histoire, de Charles Beauchesne en collaboration avec URBANIA. Ce dernier raconte, avec son humour grinçant habituel, les côtés les plus hideux des pharaons et autres personnages historiques comme Guy Fawkes et Bonnie et Clyde.