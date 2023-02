La fermeture des écoles pendant les Jeux du Canada mécontente des parents

Toutes les écoles de la province seront fermées du 18 février au 5 mars, notamment pour que les autobus scolaires servent à transporter les athlètes aux divers lieux des compétitions.

Morgan Callin-Longden, mère d’un élève, travaille à temps plein. Elle dit avoir eu de la chance de trouver un service de garde pour son fils, mais cela va lui coûter des frais supplémentaires. Les nombreux les congés inattendus depuis le début de la pandémie ont nuit, selon elle, à l’éducation de son garçon.

Avec tout ce que nous venons de vivre, et cette année les enfants devaient enfin retrouver la normalité, mais nous eu la tempête Fiona, je crois que cette année aurait pu être une occasion de faire les choses différemment pour que les enfants ne manquent pas autant de classes et pour que les parents soient moins stressés à ce sujet , explique Mme Callin-Longden.

Morgan Callin-Longden, mère d'un élève, estime que les écoles ont déjà été fermées trop souvent ces dernières années. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Fermer les écoles est une pratique courante dans les communautés qui présentent les Jeux d’hiver du Canada. Puisque les Jeux correspondent à la semaine de relâche et à la fête des Insulaires, les élèves ne manqueront que quatre jours de classe de plus que d’habitude.

Plus d'avantages que d'inconvénients, selon les organisateurs

Le président de la société organisatrice des Jeux, Wayne Carew, estime que les retombées économiques et le plaisir associé à l’événement valent bien cet inconvénient.

Wayne Carew, président de la société organisatrice des Jeux d’hiver du Canada de 2023, dit que c’est une belle occasion pour les élèves de la province de voir des athlètes en action. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

M. Carew souligne que la province va accueillir 3600 athlètes et entraîneurs provenant d’environ 1100 communautés au pays et que c’est une belle occasion de leur faire découvrir la province. Il dit que ces jeunes s’en souviendront toute leur vie.

Nous avons absolument besoin de ces autobus scolaires et nous ne pouvons pas vraiment compter sur eux à moins que les écoles soient fermées , affirme Wayne Carew.

Le ministère de l’Éducation rappelle qu’il a présenté le calendrier scolaire 2022-2023 un an d’avance pour donner aux parents le plus de temps possible à s’y préparer.

Selon le ministère, les Jeux auront aussi un effet bénéfique sur l’apprentissage des élèves. Il ajoute qu’il était important de donner le temps aux familles, aux élèves et au personnel scolaire de vivre les Jeux.

Mais Morgan Callin-Longden estime qu’il est plus important pour son fils autiste d’éviter une autre perturbation de son horaire habituel.

Il avait fait beaucoup de progrès, mais avec tous les congés que nous avons déjà eu, nous l’avons vu régresser plusieurs fois. Alors ceci signifie que nous devons nous attendre à une autre régression , déplore Mme Callin-Longden.

Selon elle, d’autres parents tentent toujours de comprendre comment gérer leur emploi et la garde de leurs enfants durant ces jours-là.