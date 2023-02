Centre-Sud : « Il faut que les ressources financières descendent », dit Valérie Plante

Si on veut en faire plus, il faut que les ressources financières descendent , a-t-elle répondu en entrevue à l’émission Tout un matin. Malgré les aides provinciales et fédérales octroyées pour freiner les effets de la pandémie, des commerces continuent de fermer.

Le Groupe Archambault a annoncé vendredi son intention de mettre la clé sous la porte du magasin situé au croisement des rues Berri et Sainte-Catherine Est, tout près de la place Émilie-Gamelin, expliquant par communiqué que ce secteur était devenu un laboratoire de mixité urbaine .

Plusieurs raisons expliquent l’évolution de ce quartier, a répondu Mme Plante à Radio-Canada. La fermeture du métro a créé une fracture, [il y eu ] la COVID, la précarité dans le secteur, l'hôtel Place Dupuis qui a servi de refuge.

Des plans sont actuellement à l’étude pour revitaliser les abords de l’ UQAM , a indiqué la mairesse en précisant que des sommes ont été prévues pour refaire le Village. Les morceaux sont en place, mais ça prend un certain temps , a-t-elle reconnu.

Froid extrême

Une équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS) a été déployée dans le cadre d’un projet pilote pour limiter les interventions policières et améliorer la cohabitation entre riverains et personnes vulnérables. Il manque toutefois plus de la moitié des intervenants psychosociaux sur les 34 employés prévus.

Le problème de pénurie de main-d'œuvre nous ralentit dans l’embauche , a répondu Mme Plante tout en défendant l’approche proactive de la Ville sur les mesures d'urgence mises en place afin que les personnes sans-abri puissent s’abriter du froid.

Deux sites d'hébergement sont ouverts entre 20 h et 9 h afin que les itinérants puissent dormir ou à tout le moins se réchauffer.