Les écoles du CSS des Rives-du-Saguenay fermées vendredi en raison du froid

La décision a été prise jeudi et concerne l’ensemble des écoles et centres de formation professionnelle et générale pour adultes. Les cours à distance sont toutefois maintenus.

Les services de garde demeureront cependant ouverts.

Le CSS des Rives-du-Saguenay précise que la fermeture des établissements a pour but d’assurer la sécurité des élèves en raison du caractère exceptionnel de la vague de froid prévue pour vendredi.

Les établissements du Centre de services scolaire De La Jonquière seront fermés à la clientèle également en raison d’une journée pédagogique qui était déjà prévue au calendrier scolaire.

Des précautions à prendre

Par ailleurs, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail ( CNESST ) rappelle que les conditions météorologiques annoncées peuvent présenter des risques pour les travailleurs qui œuvrent à l’extérieur.

L’organisme en appelle à la prudence afin de prévenir les engelures et autres lésions physiques causées par le froid.

La CNESST rappelle donc aux divers milieux de travail l’importance de la prévention lors de l’exposition au froid et de l’application des mesures appropriées pour se protéger , peut-on lire dans un communiqué de presse.

La CNESST indique qu’en présence de froid intense, l’employeur doit mettre en place des mesures préventives pour fournir des conditions sécuritaires aux travailleurs.