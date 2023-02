On ressentira jusqu’à -46 en Estrie vendredi

Environnement Canada précise que l'Estrie sera frappée dans la nuit de vendredi par des températures de 25 degrés sous zéro. En quelques heures, de jeudi soir à la nuit de vendredi, le facteur éolien dégringolera de moins 9 à moins 46.

Un avertissement de froid extrême a d'ailleurs été émis pour l'Estrie. Des valeurs de refroidissement éolien entre moins 36 et moins 46 sont prévues dans la région, de la journée de vendredi jusqu'à samedi.

De forts vents se mettront également de la partie et pourraient atteindre 40 km/h avec des rafales à 60.

Cette poussée de froid extrême prendra ensuite fin. Les prévisions font état d'un maximum de moins 3 degrés dimanche.

Plusieurs événements sont annulés au cours des deux prochains jours en raison du froid. Par exemple, la station Bromont, montagne d'expériences reporte son spectacle Après-ski qui devait mettre en scène Jay Scøtt et Koriass prévu samedi au 25 février prochain. Aussi, les pistes seront fermées ce vendredi. On prévoit leur réouverture samedi à compter de 10 h.

Du côté du Mont Bellevue, la station fermera à 16 h vendredi et samedi. Quant au Mont Orford, seuls les monts Alfred-Desrochers et Orford seront accessibles aux skieurs.

Quant à elle, la station Owl's Head sera complètement fermée vendredi. Les pistes ouvriront à compter de 10 h samedi. Toutefois, les cours de ski sont annulés.

L'Hivernale de Val-des-Sources est reportée au week-end prochain.

Attention à vous!

Avec un ressenti de -46, la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Direction de santé publique en Estrie, explique que la peau exposée peut geler en moins de 10 minutes. Un outil est disponible sur le site web de la santé publique pour aider les gens à faire la part des choses entre une engelure superficielle et une engelure profonde.

La santé publique ajoute que les personnes qui souffrent de maladies cardiaques ou d'asthme, ainsi que celles à mobilité réduite, sont aussi considérées comme étant plus vulnérables et on leur recommande d'éviter de sortir en période de froid intense. Il faut penser aussi aux jeunes enfants. Ils perçoivent moins bien le froid que les adultes , rappelle-t-elle.

« Oui, on vit au Québec, mais ce qu'on va vivre demain, un -46 de refroidissement éolien, ça a vraiment un caractère exceptionnel. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas connu ça. » — Une citation de Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la Santé publique de l'Estrie

Appel à diminuer la consommation d'électricité

La Ville de Sherbrooke demande aux citoyens de diminuer leur consommation d'électricité aux heures de pointe pour les prochains jours. Hydro-Sherbrooke s'attend à ce que la demande soit très élevée vendredi entre 6 h et 9 h et de 16 h 30 à 20 h.

Ainsi, les citoyens sont invités à diminuer d'un degré ou deux la température dans les pièces inoccupées, d'éviter d'utiliser la sécheuse ou le lave-vaisselle et de débrancher les appareils électroniques qui ne sont pas utilisés par exemple.

Vendredi et samedi, la Ville va d'ailleurs fermer les lumières des parcs et des patinoires en soirée. Elle diminuera aussi la température des locaux de tous les bâtiments municipaux pendant l’heure de pointe.

De son côté, Hydro-Québec se prépare à faire face à un record de demande d'électricité, au-delà des 41 000 mégawatts (MW), vendredi et samedi. Même que la différence anticipée entre la demande et la production affichera un déficit de 4500 MW pour vendredi et également pour samedi. La société d'État prévoit donc réduire ses lucratives ventes à l'exportation et parallèlement importer de l'électricité à fort prix.

Avis aux employeurs

Un avis a aussi été lancé aux employeurs et travailleurs en prévision de la période de grand froid qui vient par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Elle suggère aux employeurs d'alterner le travail et le réchauffement, de chauffer les postes de travail si possible ou de mettre des abris chauffés à la disposition des ouvriers. Les travailleurs doivent se doter des vêtements adaptés aux temps froid et surveiller tout symptôme d'engelure.

Enfin, la CNESST rappelle les risques d'intoxication grave au monoxyde de carbone lorsque un chauffage d'appoint est installé.