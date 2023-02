ChatGPT établit le record de la croissance la plus rapide du nombre d’adeptes

Le populaire robot conversationnel d'OpenAI, ChatGPT, aurait atteint les 100 millions d'utilisatrices et utilisateurs actifs mensuels en janvier, deux mois seulement après son lancement. Cette donnée en fait l'application web grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, selon une étude publiée mercredi.

Le rapport de la firme d’analyse UBS, qui cite des données de la société d'analyse Similarweb, indique avoir enregistré une moyenne d'environ 13 millions de visites uniques sur ChatGPT par jour en janvier, soit plus du double des niveaux de décembre.

En 20 ans de suivi d’Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une montée en puissance plus rapide d'une application web grand public , ont écrit les analystes d'UBS dans leur note.

Il a fallu à TikTok environ neuf mois après son lancement mondial pour atteindre le cap des 100 millions d'utilisateurs et utilisatrices. Pour Instagram, ça a pris deux ans et demi, selon les données de Sensor Tower.

ChatGPT peut générer des articles, des essais, des blagues et même de la poésie, en réponse à des commandes textuelles formulées par un être humain. OpenAI, une jeune pousse soutenue par Microsoft, l'a mis gratuitement à la disposition du public fin novembre.

Lancement d’un abonnement payant

OpenAI a annoncé un abonnement mensuel de 20 $ US (26,60 $ CA), réservé pour le moment aux utilisateurs et utilisatrices des États-Unis. Cet abonnement permettra d'offrir un service plus stable et plus rapide, ainsi que la possibilité d'essayer les nouvelles fonctionnalités en premier.

Les analystes estiment que le lancement viral de ChatGPT donnera à OpenAI un avantage de premier plan face aux autres entreprises qui travaillent avec l’intelligence artificielle.

L’entreprise a déclaré que les revenus des abonnements permettraient de couvrir les coûts informatiques.

La grande accessibilité de l'outil, offert gratuitement, a soulevé des questions quant aux risques de désinformation. Plusieurs craignent aussi de le voir être utilisé par des élèves afin de rédiger sans trop d’efforts des travaux scolaires, tous niveaux confondus.

En janvier, Microsoft a annoncé investir plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, sous forme de liquidités et de fourniture d'informatique en nuage.