Les canyons… du Saint-Laurent

Longues de quatre kilomètres, d’une profondeur allant jusqu’à trois cents mètres sous l’eau, ces gorges sous-marines constituent une véritable autoroute pour le transport des sédiments.

Alexandre Normandeau, chercheur en géosciences marines à la Commission géologique du Canada, et Patrick Lajeunesse, professeur au Département de géographie de l’Université Laval, ont cartographié depuis 2019 ces canyons de long en large grâce, entre autres, à un robot sous-marin.

« C'est un drone, ni plus ni moins. Il enregistre les données de positionnement, mais prend aussi des mesures de profondeur et des différentes caractéristiques du fond marin. »

Au fil des ans et des relevés, ils ont observé des déplacements de dépôts massifs de sédiments au fond de ces canyons.

Ils sont associés à des avalanches de sédiments, qu’on appelle des courants de turbidité. Une dynamique semblable à celle des avalanches de neige, mais sous l’eau.

En se déplaçant dans le fond marin, ces masses de sédiments posent un risque pour des infrastructures, dont des câbles de télécommunication.

Pour mieux comprendre le mouvement et la fréquence de ces avalanches de sédiments, à court et à long terme, les scientifiques disposent de différents outils.

À la sortie de ces canyons, Jean Carlos Montero Serrano et son équipe de l’Institut des sciences de la mer à Rimouski ont installé des trappes à sédiments dans la colonne d’eau. C’est une sorte d’entonnoir dans lequel les sédiments en suspension se déposent au fil du temps.

En parallèle, on prélève aussi des sédiments sur le fond marin, certains sous forme de carottes.

En laboratoire, l’analyse de ces carottes, prélevées au large de Pointe-des-Monts, permet de distinguer différentes couches sédimentaires, en fonction de la taille des particules.

« Tout au long de la longue carotte, on voit des couches de sable. Ça témoigne de la dynamique active des canyons à Pointe-des-Monts. »

Ces avalanches sous-marines de sédiments se produisent aussi ailleurs au Canada et dans le monde. Chaque système a ses particularités et le déclencheur de ces courants de turbidité peut varier d’un endroit à l’autre.

Dans les canyons au large de Pointe-des-Monts, on croit qu’ils sont associés à de fortes tempêtes qui déferlent sur la côte pendant plusieurs heures.

« Ça se produit pendant les tempêtes qui augmentent la hauteur des vagues. On pense que ça prend aussi une marée basse parce que plus la marée est basse, plus l'impact des vagues va affecter le fond marin par rapport à une marée haute. »