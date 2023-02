Où sera construite la nouvelle école Mitchell-Montcalm de Sherbrooke?

Le sujet de la construction d'une nouvelle école destinée aux élèves du nord de Sherbrooke est sur la table depuis plusieurs années. En juin dernier, le ministère de l'Éducation avait refusé pour une troisième fois le projet de construction proposé par le CSSRS . En pleine campagne électorale, l'actuel premier ministre, François Legault, s'était déplacé à Sherbrooke pour promettre sa construction avant 2026. Le projet promis par la Coalition avenir Québec aurait accueilli 1450 élèves et aurait coûté 164 millions de dollars.

Cette nouvelle école est devenue nécessaire non seulement en raison de l'augmentation du nombre d'élèves dans le secteur, mais également en raison de la désuétude du pavillon Mitchell.

Selon la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) souhaite maintenant construire un nouveau pavillon pour l'école Mitchell, plutôt qu'une nouvelle école qui engloberait les pavillons Mitchell et Montcalm. Elle soutient que ce nouveau pavillon doit se trouver à moins d'un kilomètre de l'actuel pavillon Montcalm, situé boul. de Portland.

La mairesse, Évelyne Beaudin, assure qu'elle est à l'écoute des besoins du CSSRS dans le dossier de la future école Mitchell-Montcalm.

Or, la mairesse privilégiait, jusqu'à tout récemment, la construction d'une nouvelle école secondaire dans le secteur de Rock Forest, mais elle rappelle que plusieurs parties sont impliquées dans le dossier. C'est le Centre de services scolaire qui établit les besoins. Ensuite, il demande l'argent au ministère pour la partie de l'école. Puis, il regarde avec la Ville. On agit comme un guide. On leur dit que, selon notre planification d'aménagement du territoire, voici où vous pourriez vous établir.

Selon Évelyne Beaudin, il n'y aurait que l'actuel terrain de l'école Montcalm qui pourrait accueillir un nouveau pavillon dans le nord de Sherbrooke.

Elle maintient également qu'il reste des besoins réels pour le secteur de Rock Forest. La population de Sherbrooke augmente beaucoup. C'est vraiment un secteur en croissance où il n'y en a pas [d'école]. Ça fait partie des endroits où on se dit que ça va venir qu'on va nous demander de leur trouver quelque chose dans ce secteur-là.

Pour le moment, Évelyne Beaudin affirme que le scénario évoqué est hypothétique et rappelle qu'il peut donc évoluer.