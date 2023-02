Julie Snyder en a fait l’annonce mercredi soir, en ouverture d’émission, soulignant à plusieurs reprises son amour pour la culture, son équipe et son public. On ne sauve pas des vies, on en est bien conscients. Mais vous accompagner dans vos bons comme dans vos moins bons moments, c’est ça qui nous guide , a-t-elle déclaré.

L’animatrice a expliqué vouloir prendre une pause après La semaine des 4 Julie, une émission qui l’a portée à l’écran quatre fois par semaine ces quatre dernières années. Elle assure toutefois avoir déjà de nouveaux projets et de nouvelles surprises dans les cartons.

Au fil de plus de 300 émissions hautes en couleur, La semaine des 4 Julie a vu défiler de nombreuses personnalités du monde du spectacle d’ici et d’ailleurs, allant du chanteur Michel Rivard à l’ex-DG du Canadien Marc Bergevin, en passant par Ellen DeGeneres.