Le PQ exige un échéancier pour la fermeture du chemin Roxham

Le texte a été présenté à la presse tôt ce matin par le porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière d’immigration, de francisation et d’intégration, Pascal Bérubé.

La motion prévoit que le gouvernement du Québec exige du gouvernement fédéral une date butoir pour fermer le point d'entrée irrégulier, à défaut de quoi le gouvernement québécois interviendra lui-même pour assurer la fermeture du chemin .

Sans préciser comment il serait possible pour le gouvernement Legault de procéder à une telle fermeture, le député de Matane–Matapédia a indiqué que le Québec devrait, d’après lui, prendre les moyens qui sont à sa disposition .

À terme, le gouvernement québécois pourrait décider que la Sûreté du Québec (SQ) contrôle la frontière québécoise , a-t-il laissé entendre, une idée qu'avait déjà évoquée son chef, Paul St-Pierre Plamondon.

On a largement donné, a ajouté M. Bérubé. On accueille les gens du mieux qu'on peut, mais on est dépassés. Il a ainsi fait valoir que le Québec n’a plus les ressources en matière de santé, d’éducation et autres pour accueillir un tel flux de réfugiés.

Selon M. Bérubé, le Québec ne doit pas être la seule province à accueillir des demandeurs d’asile. Est-ce que l’Ontario, les donneurs de leçons du multiculturalisme, pourrait faire sa part? a-t-il demandé.

Selon La Presse, les demandeurs d’asile qui arrivent par le chemin Roxham ont fait bondir le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale de plus de 73 % en un an sur l’île de Montréal. Une situation qui entraîne des coûts de 20 millions de dollars de plus par mois pour la province, des sommes que le gouvernement fédéral a promis de rembourser.

La CAQ en contradiction

Le gouvernement Legault avait lui aussi exigé qu'Ottawa ferme complètement le chemin Roxham en mai dernier. Le premier ministre avait lui-même interpellé le gouvernement fédéral à ce sujet, jugeant que la renégociation de l'Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis piétinait.

Un moment donné, ce n’est même pas une question d’argent, c’est impossible , disait alors François Legault.

Jean Boulet, alors ministre de l'Immigration, estimait à son tour que dans l’état actuel des choses, il faut fermer le chemin Roxham . Or, il semble que la position du gouvernement à ce sujet ait depuis évolué.

L'actuelle ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a balayé du revers de la main la motion du PQ. Ça ne règle absolument rien de proposer de fermer le chemin Roxham , a-t-elle dit en mêlée de presse jeudi matin. À partir du moment que le chemin Roxham est fermé, il pourra s'ouvrir un autre point irrégulier, non officiel, ailleurs le long de la frontière.

« Ce serait dangereux [pour les migrants]. Ça ferait en sorte qu'ils doivent passer par des chemins qui ne sont pas balisés comme le chemin Roxham. Ça rend la traversée beaucoup plus périlleuse pour des demandeurs d'asile potentiels. » — Une citation de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration du Québec

Questionné au sujet de cette apparente contradiction, François Legault a semblé maintenir sa position. On demande au gouvernement fédéral de fermer [le chemin Roxham], ou en tout cas d'appliquer la même façon de faire qu'à l'aéroport Montréal-Trudeau, c'est-à-dire de retourner [les migrants].

Entre-temps, oui, on va prendre notre part, mais on doit envoyer les autres personnes ailleurs , a-t-il ajouté.

