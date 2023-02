Une hausse des tarifs d’électricité de 14 % approuvée en Nouvelle-Écosse

Le premier ministre Tim Houston avait exhorté la Commission à rejeter la demande afin de protéger les contribuables, déjà durement touchés par l’inflation.

La première hausse de 6,9 % s’applique immédiatement. La seconde hausse de 6,9 % entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

La Commission estime que ces hausses sont raisonnables et appropriées .

Le conseil de la Commission a accepté certaines demandes d’organismes de défense des personnes à faible revenu et de Nova Scotia Power pour examiner des options de paiement ou de crédit pour les clients à faible revenu.

La Commission a aussi approuvé l’ajout d'un supplément pour les tempêtes dans les tarifs afin de couvrir les aléas des conditions météorologiques extrêmes, et ce, pour une période d’essai de trois ans.

La Nouvelle-Écosse est à l'aube d'un changement sans précédent dans le secteur de l'énergie. L'entreprise et ses clients doivent affronter ce changement à un rythme accéléré. Le gouvernement, les organismes de réglementation et les services publics devront travailler en collaboration pour atténuer les risques de ce changement rapide et pour s'assurer d'atteindre les objectifs de décarbonisation ambitieux fixés par les gouvernements fédéral et provincial , écrit-on dans la décision.

La Commission a rejeté plusieurs demandes de Nova Scotia Power. Elle a remis sa décision d'approuver ou non l'absorption des coûts de projets de capitaux du Lien maritime dans les tarifs des consommateurs.

Le gouvernement défié

Le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston a adopté une modification à la Loi sur les services publics cet automne pour limiter les augmentations de tarifs à 1,8 % sur deux ans.

Mais la mesure ne s’appliquait pas aux coûts de l’augmentation des prix des combustibles ou aux coûts des programmes d’efficacité énergétique. Cette décision avait fait dégringoler la cote de crédit de Nova Scotia Power.

Dans sa décision, la Commission reconnaît que la loi avait pour objectif de protéger les consommateurs, mais qu’elle ne prohibait pas les hausses de tarifs.

De son côté, le chef libéral Zach Churchill a demandé au gouvernement de cesser d'intervenir dans le marché énergétique et lui demande plutôt d'annoncer des mesures ciblées pour aider les Néo-Écossais les plus touchés par l'augmentation du coût de la vie.