Les tarifs des parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick montent en flèche

Les tarifs pour visiter les parcs provinciaux du Nouveau-Brunswick, y faire du camping ou y louer un chalet augmentent cette année, et dans certains cas ils doublent. La province présente aussi un régime de droit différentiel.

Ça n’a pas l’air d’un système juste , lance Salma Burney, modératrice d’un groupe Facebook en matière de camping au Nouveau-Brunswick et qui compte environ 19 500 membres. Mme Burney est aussi copropriétaire d’un terrain de camping privé.

S’ils appartiennent aux contribuables, pourquoi devraient-ils payer deux fois plus pour les utiliser? , dit-elle au sujet des parcs provinciaux.

Par exemple, louer le chalet Érable au parc du Mont Carleton coûtait 113,04 $ par nuit en août. Le prix va presque doubler l’été prochain à 225 $.

Du haut du mont Carleton, on peut voir les Appalaches. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Les tarifs saisonniers augmentent aussi. Louer un emplacement pour véhicule récréatif équipé d’une prise de courant au parc provincial de Mactaquac coûtait 1652,17 $ en 2022. Cette année, cela coûtera de 2000 $ à 3250 $. Le prix varie selon les services d’eau et d’égout et l’installation électrique demandée.

Le droit d’entrée des parcs augmente de 50 %, de 8,70 $ à 13,04 $.

Et au parc de la plage Parlee, un droit destiné à l’entretien de la plage et qui s’ajoute au droit d’entrée augmente de 66 %, de 2,61 $ à 4,35 $.

Le gouvernement propose d’augmenter certains tarifs chaque année au moins jusqu’en 2025.

Des tarifs différents selon la saison

Le gouvernement présente cette année des tarifs pour la haute saison qui seront supérieurs de 25 % à ceux de la basse saison. La haute saison 2023 est définie comme du 19 au 22 mai et du 1er juillet au 4 septembre.

Dans le cas du parc provincial Sugarloaf, un emplacement de camping sans électricité ni eau courante coûtera 24 $ durant la basse saison et 30 $ durant la haute saison.

Une nuit dans le parc de la plage New River sur un emplacement équipé d'une prise de courant de 50 ampères et d'un branchement aux égouts coûtera 44 $ en juin et 55 $ en juillet.

Le parc provincial de la plage New River dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick longe la baie de Fundy. Photo : Tourisme NB

Le moins qu’on puisse dire, c’est un peu choquant , affirme Matt Richard, qui a acheté un forfait saisonnier de camping pour sa famille au parc de Mactaquac ces deux dernières années.

Il dit que l’augmentation du tarif de 1750 $ à 2250 $ sans branchement aux égouts est considérable. Il prévoit que sa famille louera un emplacement de camping de façon occasionnelle cette année plutôt qu’acheter un forfait saisonnier.

Salma Burney ajoute que la haute saison d’été correspond aux vacances scolaires. Elle juge que le camping devrait être abordable pour les familles et que l’augmentation des tarifs durant cette période est prohibitive et hors de portée des familles à faible revenu.

Le ministère s’explique

Un porte-parole du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Mark Taylor, explique pourquoi les tarifs augmentent.

Il souligne que plusieurs terrains de camping dans les parcs ont maintenant de nouvelles salles de toilettes adaptées et des abris conçus pour l’hiver.

Mark Taylor affirme que le ministère a beaucoup investi pour améliorer les infrastructures d’électricité, d’eau et d’égout dans ses plus grands terrains de camping ainsi que pour un terrain de jeu adapté, des toilettes, un espace pour les familles et d’autres infrastructures dans le parc de la plage Parlee.

Il ajoute que plusieurs nouveaux tarifs au printemps et à l’automne sont inférieurs à ceux imposés durant toute la saison de camping précédente.

À titre d’exemple, un emplacement pour une tente sans service au parc de Mactaquac coûtait 26,96 $ l’an dernier. Ce même emplacement coûtera 2 $ de moins durant la basse saison cette année. Mais durant la haute saison, il coûtera 3 $ de plus.