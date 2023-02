Carey Price au tournoi pee-wee de Québec

Le populaire gardien de but dont les droits appartiennent toujours aux Canadiens de Montréal, Carey Price, sera l’une des vedettes invitées à rencontrer les partisans lors d’une séance d’autographes dans le cadre du 63e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

À six jours de l’ouverture de l’événement, l’organisation a annoncé qu’il sera de passage au Centre Vidéotron le samedi 18 février aux côtés du légendaire attaquant québécois des Blackhawks, des Canadiens et du Lightning, Denis Savard.

Un autre ancien porte-couleur du Tricolore et des Blackhawks figure parmi les personnalités invitées, il s’agit de Chris Chelios, membre du Temple de la renommée du hockey, tout comme Denis Savard. Il signera des autographes en compagnie de l’ancienne gardienne, triple médaillée d’or olympique, aussi intronisée au Temple de la renommée, Kim St-Pierre, le dimanche 12 février.

Plus tôt en journée, une autre gardienne qui a fait sa marque avec l’équipe canadienne olympique en remportant trois fois l’or, Charline Labonté, rencontrera les partisans.

Le dernier capitaine des Canadiens à avoir porté la lettre C sur son chandail au Forum de Montréal, Pierre Turgeon, le mythique gardien des Islanders Billy Smith et la quadruple médaillée d’or olympique Caroline Ouellet seront aussi de la partie le samedi 11 février.

En plus des séances d’autographes, les invités procéderont à des mises au jeu officielles au centre de la patinoire.

Horaire des trois séances d’autographes Samedi 11 février: 12h15 à 13h15 : Caroline Ouellette 13h15 à 14h45 : Billy Smith et Pierre Turgeon Dimanche 12 février: 11h15 à 12h45 : Charline Labonté 13h15 à 14h45 : Chris Chelios et Kim St-Pierre Samedi 18 février: 13h15 à 14h45 : Carey Price et Denis Savard

L’organisation du tournoi convie également les amateurs à venir admirer plusieurs trophées remis annuellement dans la LNH. Ils pourront notamment apercevoir le trophée Conn-Smythe décerné au joueur ayant été le plus utile et le trophée Vézina du meilleur gardien les 18 et 19 février.