Retrouver sa culture, une racine à la fois.

Cesser de travailler ne veut pas dire cesser de vivre pour lui.

Armand Petiquay est imprégné par la forêt. Il s’y retrouve chaque jour. Accompagné de ses deux apprentis, ils parcourent ce Notcimik qui veut dire là où on trouve notre nourriture . Il est dans son élément. Et c’est bien normal pour lui de transmettre son savoir aux jeunes qui viennent lui prêter main forte. J’aimerais qu’encore plus de jeunes s'intéressent à notre culture . Il est là le défi. La transmission du savoir, à l’époque où la technologie est aussi accessible et ce même en milieu plus éloigné. Il y a cela, et également le fait que les aînés et les gardiens du savoir vieillissent.

Dans sa communauté à Wemotaci, située à une centaine de kilomètres de chemins forestiers au nord de La Tuque en Mauricie, tout le monde le connaît. Un bon monsieur, impliqué, fier de ses origines, de sa culture. Fier de ses réalisations. Même le chef de la communauté, François Néashit, vient nous saluer et en profite pour vanter les mérites de notre hôte de la journée.

Et avec raison. Ce qu’il fait est unique. Il met du temps et de l’énergie dans ses projets. Ma femme et mes enfants doivent m’obliger à prendre des vacances . Il est là, chaque jour, à travailler sur ses différents projets. Parfois, il passe à l’atelier pour une visite éclair. Tandis que d’autres jours, il peut y être pendant de longues heures. Comme il le dit si bien: C’est long faire les canots, c’est long faire les raquettes, c’est long faire une peau d’orignal. Ça ne se fait pas en une journée.

Le monde aime ce que je fais. Je n’ai jamais le temps de me faire un inventaire de ce que je fais . Ses paniers, raquettes, canots sont faits à la main. Des fois pour des gens du village, d’autres fois pour sa famille. Impressionnant, tout le travail derrière des objets de si petites tailles . Autant les racines que l’écorce et même la gomme d’épinette sont mises à profit dans la conception de ces oeuvres d’art. Et l’odeur de la gomme d’épinette qui chauffe… vous dire dans quel état d'âme ça vous plonge.

La gomme d’épinette, l’eau et la graisse animal sont chauffées pour former l’isolant à canot. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Et ce n’est pas une recette bien compliquée. De la gomme d’épinette, de l’eau et de la graisse animale, prenez ici la graisse de votre bacon du dimanche matin, et vous aurez votre isolant pour votre canot.

Pour le reste, prenez de l’écorce de bouleau triée sur le volet et des racines pour la couture et le tour est joué.

Pas si vite.

Son expertise est le travail d’une quinzaine d’années, à sept jours par semaine et des fois pour une dizaine d’heures par jour.

Et j’exagère à peine.

Tout est fait à la main. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

La minutie et le travail derrière un objet comme celui-ci sont impressionnants. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Les racines servent à faire la couture et solidifier les structures de ses projets. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Le canot d'écorce de monsieur Petiquay Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Son dernier projet est bien en vue dans son atelier. Un canot d’écorce d’environ 14 pieds fait selon la méthode ancestrale. D’ailleurs, l’objectif derrière la création de ce canot est d’en faire plusieurs, question de fournir certains musées autochtones au Québec et bien sûr, tester le premier exemplaire pour voir la flottaison. Et encore là, sa minutie est visible, car le projet est fait de ses propres mains.

D’ailleurs ses mains parlent beaucoup. Elles témoignent d’une vie de dur labeur.

Une vie à retrouver son identité. Comme plusieurs autres aînés des différentes communautés autochtones d’un peu partout à travers le Canada. Une génération complète qui doit chaque jour vivre avec les effets du passé.

Pour ceux qui ont fréquenté les pensionnats plus jeunes, c’est le travail d’une vie. Reconnecter avec la culture autochtone qui souvent a été perdue en chemin. C’est le cas de monsieur Petiquay.

« J’ai été au pensionnat à l’âge de 5 ans. Quand je suis revenu, je ne connaissais plus ma langue. » — Une citation de Armand Petiquay

Il est revenu dans sa communauté à l’adolescence. Il ne parlait pas la langue française facilement. Il avait perdu également sa langue maternelle. Il avait perdu une bonne partie de qui il était. Il avait perdu sa culture. Pour lui, le chemin ne paraissait pas si évident.

Avancer, en faisant confiance à ce que l’on connaît et se faire confiance pour la suite.

C’est un peu ce qu’il fait avec son canot. Le bâtir en se fiant à son instinct, sans avoir la certitude que le produit fini sera ce qu’il a imaginé depuis le départ. Mettre autant d’heures de travail et de recherche, dans un but si précis et si abstrait à la fois.

Armand Petiquay, fier de partager sa passion Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Le sourire de l’homme que j’ai rencontré est communicatif. Ses yeux le sont également. Et ce genre de rencontre, tout le monde devrait avoir la chance d’en faire. Prendre le temps de parler avec Armand Petiquay est le genre de remède à bien des maux. Et il y a de ça dans la culture des premières nations. La place des aînés est une place importante. Le savoir ainsi que les enseignements sont une partie importante du processus de transmission de la culture. Encore une fois, sans le savoir, il participe à la passation de la culture.

Parce qu’elle était là, sa culture, enfouie profondément et il la retrouve tranquillement, une racine à la fois.