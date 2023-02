Redécoupage électoral : « C’est une grande déception », dit Kristina Michaud

Malgré la forte opposition, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales garde le cap et recommande toujours la suppression d'une circonscription dans l'Est-du-Québec .

C'est une grande déception, parce qu'on avait quand même espoir , lance d'emblée Kristina Michaud, députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, qui perdrait sa circonscription si la recommandation était adoptée.

Il y a eu une grande levée de boucliers, une belle mobilisation régionale, des élus, maires, préfets, députés. Ça n'aura pas été suffisant , dit-elle.

Dans un nouveau rapport, les commissaires suggèrent l'abolition de la circonscription d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia.

Si on se compare aux autres provinces […] il y a des circonscriptions qui vont demeurer et qui ont à peu près le même poids populationnel qu'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia à l'heure actuelle. On fait des exceptions pour certaines communautés, mais pas ici , ajoute-t-elle.

« Ça ne nous donne pas un grand espoir pour la suite. » — Une citation de Kristina Michaud, députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

La députée bloquiste accuse également la Commission d'avoir fait preuve d'arrogance dans son rapport. La Commission vient déconstruire tout notre argumentaire. […] Comme quoi même si on avait une fine connaissance du terrain, ce n'était pas suffisant , explique-t-elle.

Malgré la recommandation, la décision n'est pas finale , rappelle Kristina Michaud. Le processus va se passer à la Chambre des communes. […] Les députés ont 30 jours pour rédiger une opposition. Ils doivent être appuyés par 10 autres députés, peu importe le parti. Ils présentent ça devant un comité de députés. Ce comité-là en fait rapport, rapport qui sera envoyé à la Commission .

Une décision quant à l'avenir de la circonscription sera prise une fois que les commissaires auront pris connaissance dudit rapport.