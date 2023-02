Avertissement de froid extrême et de vents violents pour l’Est-du-Québec

Côte-Nord et Bas-Saint-Laurent

Sur la Côte-Nord, Environnement Canada prévoit des conditions hivernales difficiles pour toute la fin de semaine.

Certaines localités pourraient connaître des périodes plus ou moins prolongées d'averses de neige entre vendredi et samedi. Des vents forts, voire violents, réduiront la visibilité sur les routes et créeront de la poudrerie.

Au Bas-Saint-Laurent, le scénario à prévoir est similaire : bourrasques de vent, risque de poudrerie et avertissement de froid extrême.

Les basses températures et les forts vents provoqueront des valeurs de refroidissement éolien extrêmes vendredi, qui devraient persister jusqu'à dimanche dans les deux régions. Les températures ressenties pourraient atteindre moins 42 dans les secteurs de Sept-Îles et Baie-Trinité, samedi, et varier entre moins 38 et moins 42 au Bas-Saint-Laurent.

Un avertissement de froid extrême est émis par Environnement Canada lorsque le refroidissement éolien ou les températures froides présentent un danger élevé pour la santé.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Finalement, la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine connaîtra aussi des températures très froides, particulièrement vendredi, où le mercure pourrait atteindre environ moins 36°C en après-midi. En avant-midi, des vents pouvant atteindre 70 km/h en matinée risquent aussi de créer de la poudrerie par endroit.

Un risque d'onde de tempête est en vigueur entre vendredi et samedi pour le secteur du littoral nord de la Gaspésie.

Aux Îles-de-la-Madeleine, Environnement Canada prévoit l'arrivée de la masse d'air de l'Arctique et de forts vents dès vendredi. Le refroidissement éolien fera descendre le mercure de moins 30 à moins 35 au cours de la nuit de vendredi à samedi.

L’origine de ce bulletin météorologique spécial est un front froid qui atteindra l’ensemble du Québec entre jeudi après-midi et vendredi matin. À la suite du passage de ce front, les températures vont chuter en quelques heures, un peu partout dans la province.