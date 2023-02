Bilans de la saison 2022 de chasse au gros gibier dans l’Est-du-Québec

Près de 9600 originaux ont été abattus l'an dernier au total en Gaspésie, sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent. Les récoltes pour la chasse à l'ours noir et au cerf de Virginie sont semblables à celles de l'an passé.

Statistiques du nombre de prises par région pour la chasse à l'orignal Statistiques du nombre de prises par région pour la chasse à l'orignal 2021 2022 Gaspésie 5262 5349 Bas-Saint-Laurent 1595 2581 Côte-Nord 1930 1654

Chaleur inhabituelle

La température durant la période de chasse à l'orignal de la saison 2022 a été particulièrement élevée dans plusieurs zones de chasse du Québec.

Le président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, secteur Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Alain Poitras, pratique la chasse dans le secteur de Matapédia. Il explique que les adeptes de chasse au gros gibier devront dorénavant conjuguer avec les changements climatiques.

« Partout, ce qu'on entendait parler, c'était ça! Il faisait 10 ou 12 °C. Avec cette chaleur-là, c'est important de se trouver une place pour faire réfrigérer nos prises rapidement! » — Une citation de Alain Poitras, président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, secteur Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Malgré les inquiétudes de certains chasseurs gaspésiens et bas-laurentiens sur les populations d'orignaux et de chevreuils, le ministère de la Faune confirme que les cheptels se portent bien. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Cerf de virginie

En Gaspésie, 533 chevreuils ont été capturés, soit trois de plus qu'en 2021. Au Bas-St-Laurent, 982 prises ont été enregistrées, tandis que le bilan de 2021 était de 761.

La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent sont à la limite nord de l'aire de répartition du cerf de Virginie, qui descend très bas jusqu'en Amérique du Sud , explique Sonia de Bellefeuille, biologiste et coordinatrice provinciale de la gestion du cerf de Virginie au ministère de la Faune.

C'est pour ça qu'on ne va pas atteindre les abondances qu'on peut observer en Estrie, par exemple, où l'habitat et les conditions climatiques sont très différents , ajoute Mme de Bellefeuille.

La chasse à l'ours noir s'effectue au printemps et à l'automne. (Photo d'archives) Photo : Sébastien St-Jean

Ours noir

En Gaspésie, 143 ours ont été tués, comparativement à 217 en 2021.

Le bilan pour le territoire du Bas-Saint-Laurent s'élève à 184 prises cette année, une baisse de 14 bêtes en comparaison à l'an passé.

Enfin, sur la Côte-Nord, les statistiques de 2021 étaient plus abondantes alors que 315 ours avaient été abattus. Cette année, c'est un total de 226 ours noirs qui ont été chassés à l'automne et au printemps.

Le ministère de la Faune continue de suivre avec attention la récolte d'ours noirs au Québec ainsi que l'état de ses populations. Le suivi télémétrique des ours par le Ministère prendra fin au printemps 2023.