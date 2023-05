Avenir des Maple Leafs : un important domino nommé Kyle Dubas

On a longtemps cru à Toronto que les négociations entourant une prolongation de contrat d'Auston Matthews guideraient les actions des Maple Leafs pendant l'entre-saison à venir, mais il apparait que le dossier concernant le directeur général Kyle Dubas sera plus important encore.

Kyle Dubas, dont le contrat doit prendre fin le 30 juin, a surpris, lundi, lorsqu'il a affirmé qu'il hésitait entre prolonger son aventure aux commandes des Maple Leafs ou prendre une pause après une année éprouvante pour sa famille et lui.

Un changement de directeur général pourrait paraître accessoire, mais ce serait sous-estimer l'ampleur de l'impact de Dubas à la tête de l'équipe torontoise depuis cinq ans. Il en est l'architecte, celui qui ait convaincu Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly de s'engager à long terme avec l'organisation de la Ville Reine.

Je pense le plus grand bien de Kyle , a dit Rielly lors du bilan de fin de saison de l'équipe.

Je pense que ce qu'il a fait pour notre équipe cette année, que ce soit sa première réunion avec le groupe au camp d'entraînement ou ce qu'il a fait à la date limite des échanges ou quand je lui ai parlé il n'y a pas trois minutes de cela, [montre] qu'il est un directeur général de classe mondiale.

Les Maple Leafs ont été éliminés en cinq matchs par les Panthers de la Floride au deuxième tour des séries cette année. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

L'équipe qu'il a bâtie, la plus talentueuse jamais vue à Toronto, n'a pas encore rapporté les résultats escomptés, mais la faute ne repose pas sur lui. C'est l'avis de plusieurs joueurs qu'il a fait tout en son pouvoir pour la propulser vers de nouveaux sommets.

Tout ce qu'il a fait était dans l'intérêt de l'équipe, a rappelé Rielly. Il nous a mis dans une position où nous avions une chance de jouer, de gagner et de réussir. En fin de compte, les joueurs étaient sur la glace à la fin de la saison.

Dubas n'est pas parfait. Il est, certes, responsable d'avoir consacré la moitié de la masse salariale des Leafs à ses quatre meilleurs joueurs, une erreur selon plusieurs experts puisqu'elle limite sa marge de manœuvre. Mais il a aussi fait d'excellents échanges au fil du temps pour compléter son équipe à bas prix.

Il a démontré au fil du temps qu'il peut être flexible. Et plus que jamais lors de son bilan de saison où il a admis pour la première fois qu'il considérerait échanger l'un de ses joueurs vedettes si cela lui permettait de rapprocher son équipe d'une première conquête de la Coupe Stanley en 56 ans.

Les Maple Leafs avaient nommé Kyle Dubas comme directeur général en 2018 afin qu'il aide à bâtir une équipe capable de ramener la Coupe Stanley à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Je pense que c'est un excellent directeur général. Je pense qu'il a construit une très bonne culture ici. Quand vous parlez aux gars qui viennent d'autres équipes et d'autres organisations, on en comprend que ce qu'il a pu faire ici est formidable, et j'ai une très bonne relation avec lui , a dit Auston Matthews.

Son avis est important puisque le projet sportif à Toronto dépend grandement du nouveau contrat qu'il pourra signer à compter du 1er juillet. Si Auston Matthews a confirmé son désir de prolonger son aventure avec les Maple Leafs lundi, il y a fort à parier que jouer pour Dubas ou non aura une incidence sur son raisonnement.

Je comprends la question, mais il s'agit de toutes sortes d'hypothèses. Je ne vais pas vraiment faire de commentaires à ce sujet. Comme je l'ai dit, j'ai une très bonne relation avec Kyle et c'est tout ce que j'ai à dire , a répondu Matthews lorsqu'interrogé à savoir si son sort serait lié à celui du directeur général.

Il n'y a plus que six semaines qui séparent l'équipe du 1er juillet. Matthews pourra signer un contrat ensuite, tout comme William Nylander, mais ils auront tous deux une clause de non-mouvement à partir de cette journée. Il sera plus difficile de les échanger s'ils décident finalement d'écouler la dernière année de leur contrat respectif, ce pour quoi l'équipe doit avoir la meilleure idée possible de la direction qu'ils souhaitent emprunter d'ici là.

Le 1er juillet, les Maple Leafs verront aussi dix de leurs membres devenir joueurs autonomes, en plus du gardien Ilya Samsonov qui aura besoin d'un nouveau contrat. Six semaines, cela laisse très peu de temps à une équipe pour embaucher un nouveau directeur général, encore moins pour qu'il se mette sur la même longueur d'onde que les joueurs.

Les chantiers de l'entre-saison s'annonçant déjà importants, les Maple Leafs ont tout intérêt à avoir une réponse rapide de leur directeur général pour ne pas qu'ils se compliquent davantage la tâche. L'équipe peut bien entrevoir des changements majeurs sur la glace, mais de tous les dominos en place, Kyle Dubas est celui qui peut créer la réaction en chaîne la plus fondamentale.