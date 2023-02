Avertissement de froid extrême dans le nord de l’Outaouais

Tout l’ouest du Québec est visé par l’avertissement d’Environnement Canada, à l’exception de Gatineau. L'avertissement de froid extrême est en vigueur pour les secteurs de la réserve Papineau-Labelle, de la rivière du Lièvre, de Low-Wakefield, de Maniwaki-Gracefield et de Papineauville-Chénéville.

On indique qu’un front froid arrivera tard jeudi. À la suite de son passage, les températures chuteront brutalement en quelques heures.

La température à Maniwaki, par exemple, devrait passer d’un maximum de -5 degrés Celsius à un minimum nocturne de -30 degrés Celsius et y demeurer jusqu’à samedi matin.

La combinaison de ces températures et de vents modérés à forts engendrera des valeurs de refroidissement éolien extrêmes à compter de ce soir ou de la nuit prochaine. Des valeurs de refroidissement éolien entre moins 38 et moins 50 sont prévues jusqu'à samedi, même pendant la journée de vendredi.

Les villes d’Ottawa, de Gatineau et de Cornwall seront un peu plus chanceuses, avec des températures légèrement moins froides.

Les citoyens devront faire preuve de prudence et éviter d’exposer leur peau puisque des engelures peuvent se développer en seulement quelques minutes.

En plus du froid, il y a aussi des veilles de bourrasques de neige pour l’ouest rural du Québec et pour le comté de Renfrew, en Ontario.

De retour au-dessus de zéro bientôt

Pour la fin de semaine à Ottawa, la température de samedi devrait culminer à environ -17 degrés Celsius le jour et y rester la nuit.

Après cela, on renouera avec les températures douces qui ont caractérisé cet automne et cet hiver, avec des maximums prévus au-dessus de 0 degré Celsius dimanche, mardi et mercredi.