Redécoupage électoral : Brunelle-Duceppe sous le choc de voir passer Alma à Jonquière

Toutefois, la capitale jeannoise, Alma, passera à la circonscription de Jonquière, une aberration, selon le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Je suis sous le choc. Cette proposition-là n’a jamais été sur la table lorsqu’il a été question de faire nos représentations à la Commission, lorsque tous les élus du Lac-Saint-Jean, et certains du Saguenay, se sont présentés aux audiences au mois de septembre. Maintenant, on nous donne ça comme si c’était pratiquement final comme décisions alors que ça ne fait aucun sens , a-t-il décrié, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Il estime qu’on recrée une erreur historique commise par le passé avec l’annexion d’Alma à Jonquière. Le tir a été corrigé au milieu des années 2010 à la suite de doléances formulées par des élus.

Cette erreur a même été citée en exemple lors du passage de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec par plusieurs intervenants, a rappelé le député Brunelle-Duceppe.

C’est un manque de considération flagrant envers les élus qui se sont déplacés et qui ont déposé des mémoires. C’est même humiliant […]. On vient carrément déraciner la plus grosse ville du lac Saint-Jean pour l’envoyer dans une circonscription du Saguenay , a relevé Alexis Brunelle-Duceppe en rappelant qu’Alma est le plus important pôle économique et culturel du Lac-Saint-Jean.

Le bloquiste y voit un manque de considération et, surtout, un manque de connaissance du territoire et de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si les petites municipalités du haut du lac demeurent dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, la nouvelle mouture de la carte électorale fédérale fera en sorte que des municipalités comme Saint-David-de-Falardeau, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-Honoré et Bégin seront déracinées puisqu’elles se retrouveront dans Lac-Saint-Jean.

« Peur eux [la Commission], c’est simplement une question d’arithmétique. La politique, c’est humain à la base. Ce n’est pas juste de statistiques. On n’a pas le choix de dire que les personnes qui découpent les cartes électorales sont complètement déconnectées des populations qui se trouvent sur ces territoires. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean

Même si les audiences ont pris fin, une dernière étape demeure, laquelle permettre à Alexis Brunelle-Duceppe de tenter le tout pour le tout et d’essayer de renverser la vapeur.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, qui avaient trois circonscriptions, se retrouvent avec seulement deux. Selon Alexis Brunelle-Duceppe, il s’agit d’une perte de représentativité importante qui se fait au détriment des communautés.

Des consultations ont également lieu dans les autres provinces canadiennes. Le député bloquiste estime que partout au Québec, les propositions de redécoupage suscitent la grogne.

D’ici à la mi-mars, Alexis Brunelle-Duceppe devrait pouvoir faire valoir son point de vue. Il entend rencontrer tous les élus municipaux et des préfectures concernées au préalable afin de porter leurs voix aux Communes.

Le redécoupage électoral devrait entrer en vigueur dans 18 mois.

Avec Frédéric Tremblay