Un homme tué dans une collision entre un véhicule et un train au nord de Gananoque

Des agents de police provinciaux se sont rendus sur les lieux de l’accident, mercredi après-midi, pour enquêter sur la collision mortelle qui est intervenue sur la voie ferrée à la hauteur de la promenade Pykeview dans le Canton de Leeds et des Mille-Îles, à environ cinq minutes de route au nord de Gananoque.

Selon le sergent Erin Cranton, la victime est un homme d’âge adulte.

Il précise que la collision s’est produite peu après 16 h, mercredi. Une enquête est en cours.

Via Rail a confirmé dans un courriel à CBC News que le train 67 en route vers Toronto était entré en collision avec le véhicule. Le train a finalement repris du service, après un retard de plus de six heures, selon Via Rail.

Un total de 926 passagers dans neuf trains ont été touchés par les retards, a indiqué la société de transport.

Les passagers du train 67 devraient recevoir un crédit de voyage, a ajouté Via Rail.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a expliqué qu'il surveillait la situation, mais qu’il ne menait pas d’enquête actuellement.